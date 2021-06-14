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Рубрика: Общество

Фото: На выставке в Екатеринбурге предложили опробовать охотничье оружие

Текст: Анастасия Муравьева (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева

Международная выставка-шоу "Калибр 20.21" открылась в Екатеринбурге. На ней представлено оружие, рыболовные снасти, экипировка, лодки, вездеходы, другие предметы, необходимые туристам, охотникам и рыболовам. Образцы, кстати, можно тестировать.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Экспозиция разделена на пять зон: бассейн для рыбалки, тир для испытания оружия, зона гонок для техники и тест-драйвов, зона для показа охотничьих собак. Также гостям предлагают посетить тематические лекции и мастер-классы.

Мероприятие должно было состояться еще в апреле 2020 года, однако этого не произошло из-за пандемии.

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