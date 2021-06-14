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14.06.2021 20:08
Рубрика: Экономика

Тест на пригодность

На Урале разработали агрегатор юридических услуг
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Сотрудники одной из екатеринбургских фирм в партнерстве с банком разработали первый агрегатор юридических услуг.

- Идея появилась несколько лет назад, когда я внедряла стандарты оказания услуг и общения с клиентами в работу своей юридической компании, - говорит основатель сервиса Валерия Рытвина.

Самозанятые и ИП смогут воспользоваться ипотечными каникулами

По ее словам, в ближайшее время сервис протестируют на клиентах одного из крупных федеральных банков. Для этого потребуется набрать 200 человек с дипломами о высшем юридическом образовании и официальным статусом (ИП, самозанятый, юрлицо, адвокат), они могут связаться с авторами агрегатора через соцсети. А прежде чем оказывать услуги на платформе, соискатели должны успешно выполнить три теста: по русскому языку, а также на знание норм гражданского и процессуального права.

- Дистанционные сервисы для потребителя стали уже необходимостью, поскольку компании активно переводят часть процедур в электронный вид (подачу документов, первичное обращение). Однако гарантии по предоставлению юруслуг, в том числе платных, на сайтах не всегда очевидны, - заметила доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Наталия Колобаева.

Впрочем, для граждан существуют и онлайн-площадки бесплатной юридической помощи, например, на портале "Российской газеты". Эксперты дистанционно публикуют ответы на вопросы аудитории, создавая целую базу знаний. Важно отметить: консультация дает понятие об общем алгоритме действий в реалиях законодательства, участники проекта не могут анализировать документы людей и комментировать решения суда.

- Ресурс помогает жителям разных регионов разобраться в правовых ситуациях, - поясняет руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты" Александр Московкин.

На его взгляд, автоматизированные системы с участием профессионалов выгодны, ведь экспертную оценку можно получить в одном окне. Юристы, как и обычные люди, рассчитывают таким образом избежать мошенников.

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