На Урале разработали агрегатор юридических услуг

Сотрудники одной из екатеринбургских фирм в партнерстве с банком разработали первый агрегатор юридических услуг.

- Идея появилась несколько лет назад, когда я внедряла стандарты оказания услуг и общения с клиентами в работу своей юридической компании, - говорит основатель сервиса Валерия Рытвина.

По ее словам, в ближайшее время сервис протестируют на клиентах одного из крупных федеральных банков. Для этого потребуется набрать 200 человек с дипломами о высшем юридическом образовании и официальным статусом (ИП, самозанятый, юрлицо, адвокат), они могут связаться с авторами агрегатора через соцсети. А прежде чем оказывать услуги на платформе, соискатели должны успешно выполнить три теста: по русскому языку, а также на знание норм гражданского и процессуального права.

- Дистанционные сервисы для потребителя стали уже необходимостью, поскольку компании активно переводят часть процедур в электронный вид (подачу документов, первичное обращение). Однако гарантии по предоставлению юруслуг, в том числе платных, на сайтах не всегда очевидны, - заметила доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Наталия Колобаева.

Впрочем, для граждан существуют и онлайн-площадки бесплатной юридической помощи, например, на портале "Российской газеты". Эксперты дистанционно публикуют ответы на вопросы аудитории, создавая целую базу знаний. Важно отметить: консультация дает понятие об общем алгоритме действий в реалиях законодательства, участники проекта не могут анализировать документы людей и комментировать решения суда.

- Ресурс помогает жителям разных регионов разобраться в правовых ситуациях, - поясняет руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты" Александр Московкин.

На его взгляд, автоматизированные системы с участием профессионалов выгодны, ведь экспертную оценку можно получить в одном окне. Юристы, как и обычные люди, рассчитывают таким образом избежать мошенников.