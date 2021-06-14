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Рубрика: Общество

Роскомнадзор уличил YouTube в блокировке ролика о российской вакцине

Текст: Елена Манукиян

Руководству компании Google LLC, которой принадлежит YouTube, направлено письмо с требованиями о снятии ограничений с ролика о дискриминации вакцины "Спутник V", сообщили в Роскомнадзоре.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Видеозапись размещена на канале "Депутат Слуцкий", материал освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации, в нем говорится о создании барьеров за рубежом для российского препарата.

В письме отмечается, что действия компании Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.

В связи с этим в Российском фонде прямых инвестиций в очередной раз обратили внимание, что российская вакцина политизирована. По этой причине "Спутник V" до сих не зарегистрирован во Всемирной организации здравоохранения, хотя заявлен был одним из первых. Решение должны принять международные эксперты, которые сейчас изучают производство вакцины в России, пояснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Ранее представитель ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что "Спутник V" будет использоваться в Европе, отметив, что не понимает "колебаний и скептицизма" по поводу регистрации вакцины. Он указал, что Евросоюз и другие страны сталкиваются с нехваткой препаратов.

Общество Здоровье Правительство Минцифры Роскомнадзор Вакцинация от коронавируса

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