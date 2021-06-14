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14.06.2021 13:16
Рубрика: Культура

"Российская газета" собрала книги для детской библиотеки Крыма

Текст: Наталья Лебедева
На книжном фестивале "Красная площадь", который пройдет с 17 по 20 июня в самом центре столице, вновь будут стоять яркие узнаваемые боксы Всероссийской акции "Подари ребенку книгу".
Фото: пресс-служба РГДБ Фото: пресс-служба РГДБ
Фото: пресс-служба РГДБ

Каждый гость книжного праздника сможет оставить там новые детские книги, которых так ждут юные читатели небольших сельских библиотек по всей стране. Сотрудники "Российской газеты" тоже не остались в стороне и собрали книги для Детской библиотеки села Красноярское в Республике Крым.

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"Мы начали этот проект в Год Литературы и вот уже почти семь лет собираем книги для небольших и сельских библиотек. Сколько за это время было собрано и разослано книг - уже не сосчитать. Только РГДБ отправила порядка полумиллиона книг" - рассказывает директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

В России сегодня 42 тысячи библиотек, и большинство из них находятся не в лучшем положении. "Некоторые, особенно находящиеся в глубинке, могут годами не получать никаких новых книг. У них огромный дефицит книг современных авторов и просто новых изданий в хорошем полиграфическом исполнении, с качественными иллюстрациями", - объясняет Мария Веденяпина.

Сказки нашего детства, Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский, Бунин и Булгаков во многих сельских библиотеках зачитаны до дыр и клеены-переклеены заботливыми библиотекарями. О книгах современных авторов и новых изданиях с яркими иллюстрациями и еще пахнущими типографской краской страницах юные читатели могут только мечтать. Они бы почитали электронные книги, но в отдаленных поселках даже электричество дают по расписанию, а за интернетом нужно ехать в ближайший город.

Все говорят о том, что детская литература сегодня переживает свой новый "золотой век". Сколько появилось новых талантливых писателей и поэтов, сколько детских издательств, больших и маленьких, которые открывают российскому читателю лучшие имена мировой классики и переиздают проверенные временем шедевры детской литературы. Так почему же наши дети вынуждены записываться в очередь, чтобы получить в библиотеке потрепанного "Незнайку" и месяцами уговаривать родителей купить им новую книгу Анны Старобинец, Нины Дашевской или Алексея Олейникова? Новые книги стоят недешево, и для многих семей - это непозволительная роскошь.

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"Я не устану повторять, что поддержка нужна в первую очередь детским библиотекам. 38 процентов читателей всех библиотек - дети. От того, насколько хорошо будут укомплектованы детские библиотеки, зависит не только количество детей, которые туда будут ходить, но и будущее всех библиотек. Все начинается с детства - если сегодня в библиотеках не будет детей, завтра там не останется и взрослых читателей. А ребенок пойдет только за новой и интересной книгой. А пока библиотекари вынуждены клеить и переклеивать те немногие книги, что у них есть. Но захочет ли современный ребенок брать такую их в руки? И это вы еще не видели современных родителей, которые очень требовательны и к содержанию, и к виду книги. А арифметика проста - если мы на 20 процентов обновляем фонд, ровно же на столько же процентов увеличивается посещаемость библиотеки", - объясняет Мария Веденяпина.

В этом году на Красной площади книги будут собирать для пяти библиотек:

- Буринская сельская библиотека (Владимирская обл.),

- Тамбарская сельская библиотека (Кемеровская обл.),

- Затонская сельская библиотека (Воронежская обл.),

- Детская библиотека Культурно-досугового центра Кировского района (Приморский край),

- Детская библиотека села Красноярское (Республика Крым).

Если вы не сможете прийти на Красную площадь, книги в любой день можете принести в РГДБ по адресу: Калужскую площадь, дом 1. Узнать, какие именно книги нужны библиотекам можно на сайте акции: https://prk.rgdb.ru/. Там же можно купить и оформить доставку книг онлайн.

Как в Крыму воскресили сельскую библиотеку

Алексей Вакуленко, "Российская газета", Крым

Фото: Алексей Вакуленко

Закрытая при Украине и возрожденная в конце 2019 года библиотека в селе Красноярском Черноморского района Крыма ожидаемо стало центром культурной жизни маленького населенного пункта. И сегодня из 1300 жителей села 380 человек, в том числе 180 детей, стали ее постоянными читателями. Но вот библиотечный фонд насчитывает немногим более 7000 изданий - как и в 1959 году, на который приходится первое упоминание о библиотеке в местной газете "Колхозный путь". Редакция "Российской газеты" решила помочь с наполнением книжных полок и отправила библиотеке более 200 новых книг.

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К моменту воссоединения Крыма с Россией библиотека в селе Красноярском Черноморского района была уже закрыта из-за отсутствия библиотекаря. Поэтому ее открытие в конце 2019 года для сельчан стало поистине дорогим новогодним подарком.

Сельская расположена в здании детского сада. Перед открытием в ней установили новые пластиковые окна. Два помещения, в которых по замыслу советских архитекторов должны были находиться спальня и игровой зал для детской группы, служат теперь книгохранилищем и читальным залом.

- До пандемии мы сотрудничали с местными школой и детским садом, в здании которого находимся, - говорит библиотекарь Татьяна Яхьяева. - Я приходила в школу и рассказывала учащимся об истории родного края, предварительно наведя необходимые исторические справки, в том числе в местных архивах. Еще по договоренности с преподавателем литературы делала доклады о писателях, чьи произведения изучают школьники. Воспитанников детского сада знакомила с библиотекой и различными уголками Крыма, сопровождая рассказ видео с этим местом на рабочем компьютере.

По словам библиотекаря, до сих пор три четверти библиотечного фонда - издания на украинском языке.

- После открытия библиотеки возникла насущная необходимость восполнить фонд новыми изданиями на русском языке, - рассказывает она. - В Красноярском 1300 жителей, почти в каждом доме есть дети. Все с нетерпением ждали открытия библиотеки и теперь надеются, что здесь появятся новые, красивые, интересные книги.

По словам Яхьяевой, в учреждение из Республиканской крымскотатарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского ежегодно поступает около полутора-двух сотен новых изданий. К слову, в 2020 году каждая работающая сельская библиотека республики получила в среднем 153 печатных издания (в целом же для сельских библиотек полуострова закуплено 85,1 тысячи книг).

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В 2020 году Красноярская библиотека приняла участие в акции "Подари библиотеке книгу". В рамках акции жительница села Наталья Мирскова и Екатерина Петелина из Москвы передали в дар учреждению 150 книг. В марте этого года в рамках другой общероссийский акции "Дарите книги с любовью!" "Московский лицей "Ступени" подарил библиотеке 151 книгу.

- Благодаря директору лицея Марине Кононовой и его библиотекарю Ларисе Колесовой фонд нашей библиотеки в очередной раз пополнился прекрасными книгами для детей и подростков, - отметила Татьяна Яхьяева. Но несмотря на щедрые дары, библиотека все равно испытывает острый дефицит детской и взрослой современной литературы. Мы с радостью продолжим принимать от наших читателей подарки в виде книг и журналов, не уставая благодарить их за доброту сердца.

Кстати

В Крыму в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" при поддержке регионального министерства культуры открыли четыре модельные библиотеки, и еще две планируют открыть в этом году. В них предусмотрены многофункциональная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование. Впервые в республике на базе Ленинской Центральной детской библиотеки появился робот-библиотекарь Таврик. Он знакомит юных посетителей с услугами библиотеки, показывает презентации и демонстрирует видеоролики.

Тем не менее из 555 общедоступных сельских библиотек в Крыму 34 закрыты из-за отсутствия библиотекаря, а 23 до сих пор не имеют доступа в Интернет. Притом, что за последние семь лет их охват интернетом вырос в четыре раза, а в 29 провели капитальные ремонты.

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