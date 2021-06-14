"Российская газета" собрала книги для детской библиотеки Крыма

Каждый гость книжного праздника сможет оставить там новые детские книги, которых так ждут юные читатели небольших сельских библиотек по всей стране. Сотрудники "Российской газеты" тоже не остались в стороне и собрали книги для Детской библиотеки села Красноярское в Республике Крым.
"Мы начали этот проект в Год Литературы и вот уже почти семь лет собираем книги для небольших и сельских библиотек. Сколько за это время было собрано и разослано книг - уже не сосчитать. Только РГДБ отправила порядка полумиллиона книг" - рассказывает директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
В России сегодня 42 тысячи библиотек, и большинство из них находятся не в лучшем положении. "Некоторые, особенно находящиеся в глубинке, могут годами не получать никаких новых книг. У них огромный дефицит книг современных авторов и просто новых изданий в хорошем полиграфическом исполнении, с качественными иллюстрациями", - объясняет Мария Веденяпина.
Сказки нашего детства, Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский, Бунин и Булгаков во многих сельских библиотеках зачитаны до дыр и клеены-переклеены заботливыми библиотекарями. О книгах современных авторов и новых изданиях с яркими иллюстрациями и еще пахнущими типографской краской страницах юные читатели могут только мечтать. Они бы почитали электронные книги, но в отдаленных поселках даже электричество дают по расписанию, а за интернетом нужно ехать в ближайший город.
Все говорят о том, что детская литература сегодня переживает свой новый "золотой век". Сколько появилось новых талантливых писателей и поэтов, сколько детских издательств, больших и маленьких, которые открывают российскому читателю лучшие имена мировой классики и переиздают проверенные временем шедевры детской литературы. Так почему же наши дети вынуждены записываться в очередь, чтобы получить в библиотеке потрепанного "Незнайку" и месяцами уговаривать родителей купить им новую книгу Анны Старобинец, Нины Дашевской или Алексея Олейникова? Новые книги стоят недешево, и для многих семей - это непозволительная роскошь.
"Я не устану повторять, что поддержка нужна в первую очередь детским библиотекам. 38 процентов читателей всех библиотек - дети. От того, насколько хорошо будут укомплектованы детские библиотеки, зависит не только количество детей, которые туда будут ходить, но и будущее всех библиотек. Все начинается с детства - если сегодня в библиотеках не будет детей, завтра там не останется и взрослых читателей. А ребенок пойдет только за новой и интересной книгой. А пока библиотекари вынуждены клеить и переклеивать те немногие книги, что у них есть. Но захочет ли современный ребенок брать такую их в руки? И это вы еще не видели современных родителей, которые очень требовательны и к содержанию, и к виду книги. А арифметика проста - если мы на 20 процентов обновляем фонд, ровно же на столько же процентов увеличивается посещаемость библиотеки", - объясняет Мария Веденяпина.
В этом году на Красной площади книги будут собирать для пяти библиотек:
- Буринская сельская библиотека (Владимирская обл.),
- Тамбарская сельская библиотека (Кемеровская обл.),
- Затонская сельская библиотека (Воронежская обл.),
- Детская библиотека Культурно-досугового центра Кировского района (Приморский край),
- Детская библиотека села Красноярское (Республика Крым).
Если вы не сможете прийти на Красную площадь, книги в любой день можете принести в РГДБ по адресу: Калужскую площадь, дом 1. Узнать, какие именно книги нужны библиотекам можно на сайте акции: https://prk.rgdb.ru/. Там же можно купить и оформить доставку книг онлайн.
Как в Крыму воскресили сельскую библиотеку
Алексей Вакуленко, "Российская газета", Крым
Закрытая при Украине и возрожденная в конце 2019 года библиотека в селе Красноярском Черноморского района Крыма ожидаемо стало центром культурной жизни маленького населенного пункта. И сегодня из 1300 жителей села 380 человек, в том числе 180 детей, стали ее постоянными читателями. Но вот библиотечный фонд насчитывает немногим более 7000 изданий - как и в 1959 году, на который приходится первое упоминание о библиотеке в местной газете "Колхозный путь". Редакция "Российской газеты" решила помочь с наполнением книжных полок и отправила библиотеке более 200 новых книг.
К моменту воссоединения Крыма с Россией библиотека в селе Красноярском Черноморского района была уже закрыта из-за отсутствия библиотекаря. Поэтому ее открытие в конце 2019 года для сельчан стало поистине дорогим новогодним подарком.
Сельская расположена в здании детского сада. Перед открытием в ней установили новые пластиковые окна. Два помещения, в которых по замыслу советских архитекторов должны были находиться спальня и игровой зал для детской группы, служат теперь книгохранилищем и читальным залом.
- До пандемии мы сотрудничали с местными школой и детским садом, в здании которого находимся, - говорит библиотекарь Татьяна Яхьяева. - Я приходила в школу и рассказывала учащимся об истории родного края, предварительно наведя необходимые исторические справки, в том числе в местных архивах. Еще по договоренности с преподавателем литературы делала доклады о писателях, чьи произведения изучают школьники. Воспитанников детского сада знакомила с библиотекой и различными уголками Крыма, сопровождая рассказ видео с этим местом на рабочем компьютере.
По словам библиотекаря, до сих пор три четверти библиотечного фонда - издания на украинском языке.
- После открытия библиотеки возникла насущная необходимость восполнить фонд новыми изданиями на русском языке, - рассказывает она. - В Красноярском 1300 жителей, почти в каждом доме есть дети. Все с нетерпением ждали открытия библиотеки и теперь надеются, что здесь появятся новые, красивые, интересные книги.
По словам Яхьяевой, в учреждение из Республиканской крымскотатарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского ежегодно поступает около полутора-двух сотен новых изданий. К слову, в 2020 году каждая работающая сельская библиотека республики получила в среднем 153 печатных издания (в целом же для сельских библиотек полуострова закуплено 85,1 тысячи книг).
В 2020 году Красноярская библиотека приняла участие в акции "Подари библиотеке книгу". В рамках акции жительница села Наталья Мирскова и Екатерина Петелина из Москвы передали в дар учреждению 150 книг. В марте этого года в рамках другой общероссийский акции "Дарите книги с любовью!" "Московский лицей "Ступени" подарил библиотеке 151 книгу.
- Благодаря директору лицея Марине Кононовой и его библиотекарю Ларисе Колесовой фонд нашей библиотеки в очередной раз пополнился прекрасными книгами для детей и подростков, - отметила Татьяна Яхьяева. Но несмотря на щедрые дары, библиотека все равно испытывает острый дефицит детской и взрослой современной литературы. Мы с радостью продолжим принимать от наших читателей подарки в виде книг и журналов, не уставая благодарить их за доброту сердца.
Кстати
В Крыму в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" при поддержке регионального министерства культуры открыли четыре модельные библиотеки, и еще две планируют открыть в этом году. В них предусмотрены многофункциональная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование. Впервые в республике на базе Ленинской Центральной детской библиотеки появился робот-библиотекарь Таврик. Он знакомит юных посетителей с услугами библиотеки, показывает презентации и демонстрирует видеоролики.
Тем не менее из 555 общедоступных сельских библиотек в Крыму 34 закрыты из-за отсутствия библиотекаря, а 23 до сих пор не имеют доступа в Интернет. Притом, что за последние семь лет их охват интернетом вырос в четыре раза, а в 29 провели капитальные ремонты.