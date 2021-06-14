С чем связан резкий рост цен на металлопродукцию

Цены на сталь в последние месяцы растут высоким темпами, что негативно влияет на отрасли-потребители, в первую очередь на стройиндустрию. Так, стоимость листового проката в России за последние полгода поднялась более чем в два раза, а арматуры - в полтора раза.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. За последний месяц было высказано большое количество предложений по механизмам регулирования рынка стали и изъятия сверхдоходов у ММК, Северстали и НЛМК: от запрета на экспорт определенных видов продукции до прямого повышения налоговой нагрузки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже возбудила против трех компаний - "Северстали", ММК и НЛМК - дела о завышении цен на продукцию. Антимонопольные дела рассматриваются как раз сейчас - последние заседания комиссии состоялись 10 и 11 июня. Конкретных решений пока нет - ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: "Газпром" и Союз "Объединение вагоностроителей", которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел. Следующие заседания назначены на 30 июня и 1 июля. Если нарушения при ценообразовании обнаружат, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают факт сговора. "Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе, для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры", - заявили "РГ" в НЛМК.

"ФАС хорошо известно, что рынок стали глобален и российские цены на стальную продукцию формируются, исходя из мировых тенденций. Тенденция дефицита стальной продукции в мире временная, мы ожидаем, что в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется", - сообщили в "Северстали". В компании считают, что вмешательство в рыночные механизмы на локальных рынках может привести к негативным последствиям для экономики. Обе компании, а также ММК, готовы к сотрудничеству с ФАС в рамках расследования.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Что касается изъятия у металлургов сверхдоходов, пока этот вопрос находится в стадии громких заявлений. 1 июня с руководителями металлургических компаний встречался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Тогда стороны обсудили ситуацию на рынке, но вопрос налоговых изъятий не поднимался.

Главный вопрос - обеспечение исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене. "Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - пояснили в Минпромторге по итогам встречи.

Кроме того, стороны обсудили вопрос заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по госстройкам с возможностью увеличения "глубины" контрактов на период до нескольких лет. Металлурги также выразили готовность предоставлять в рамках подобных соглашений дополнительные скидки. Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв.

При этом эксперты считают, что сдержать рост цен на металлопродукцию административными мерами не получится. Вины производителей в резком скачке цен аналитики не видят. "Цены на сталь формируются исходя из глобальных бенчмарков, а также сильно различаются в зависимости от типа продукции. Поэтому любое нерыночное регулирование цен на внутреннем рынке вряд ли будет эффективно", - уверен старший аналитик по металлургическому сектору компании АТОН Андрей Лобазов.

На внутреннем рынке уже реализуется ряд мер, например, механизм долгосрочных контрактов металлургов со строительными компаниями (с различными вариантами фиксации цен, поставок на бюджетные объекты по ценам ниже рыночных). "При этом вмешиваться в рыночные механизмы - зачастую неэффективно", - считает старший вице-президент Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

Среди причин, которые спровоцировали рост цен, все аналитики называют "стальной бум" в Китае. Как отмечает Александра Шнипова, заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы "Деловой профиль", Китай прошел коронакризис с минимальными потерями, нарастил производство стали до чуть более 1 млрд тонн или на 5,2%, а по итогам I квартала 2021 года увеличил свою долю на мировом рынке до 57,6%. "Экономика Китая бурно растет, также растет спрос на стальную продукцию, при этом новая утвержденная "пятилетка" подразумевает сокращение производства металла в угоду улучшению экологической ситуации в стране", - отметил Андрей Лобазов.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Калачева, пока обещанное китайское сокращение остается только на бумаге. Так, в апреле в КНР было выплавлено 97,9 млн т стали, что стало новым абсолютным рекордом в истории отрасли.

Тем временем выплавка стали в Европе в 2020 году снизилась на 11,8%, в США - на 17,2%. Потребности покрываются за счет импорта, что толкает вверх мировые цены. Наконец, на динамику рынка влияют восстановление автопрома, стройиндустрии, тяжелого машиностроения, которые являются основными потребителями стали и накопили отложенный спрос за время пандемии. Также спрос стимулируют программы модернизации инфраструктуры, действующие в Китае, России, США, готовятся они и в ЕС.

До конца года ценовое ралли продолжится, хотя может измениться его первопричина. Как отмечает Шнипова, если в начале года рост цен на сталь поддерживался дефицитом ее предложения, то уже во второй половине года основной причиной высоких цен станет дефицит железной руды. Виноват здесь опять-таки Китай, наращивающий собственное производство и, соответственно, спрос на руду.

В конце года возможна некоторая коррекция вниз в связи с наращиванием предложения (запуском производств, которые были остановлены в пандемию) и снижением цен на железорудное сырье (с восстановлением объемов из Бразилии), отмечает Ализаровская. Однако цены по-прежнему будут высоки: спрос на сталь будет стимулировать низкие ипотечные ставки, ведущие к росту строительного рынка, и курс на "зеленую" экономику, для которой дополнительно потребуется сталь.

Важным фактором стабилизации цен может стать увеличение мирового производства стали. В марте 2021 года мировое производство стали достигло рекордной в истории отметки - 169,2 млн тонн. "После падения рынка по итогам прошлого года на 0,9%, до 1829,4 млн тонн, мировое производство стали демонстрирует признаки роста. Прирост в 10% по итогам I квартала 2021 года выглядит очень оптимистично, однако столь высокие темпы роста в большей степени обусловлены эффектом низкой базы", - полагает Анна Шнипова.

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2021 году мировой спрос на сталь вырастет на 5,8% и достигнет 1874 млн тонн, а в 2022 году - еще на 2,7%, до 1924,6 млн тонн.

"Несмотря на COVID-19, в 2020 году производство стали в России выросло на 2,5% год-к-году, до 73,4 млн тонн. В 2021 году ряд крупных компаний на фоне рекордных цен на сталь заявили о продолжении реализации программ по увеличению объемов производства. Благодаря этому в 2021 году в России ожидается продолжение роста производства стали на 2-3%, до 75-76 млн тонн", - отмечает Виталий Михальчук, руководитель исследовательских проектов Исследовательского центра компании "Делойт" в СНГ.

В 2021 году производство стали в России может еще увеличиться в связи с окончанием ремонтов на крупных металлургических комбинатах. "Но незначительно, тем более что в 2020 году производство не сокращалось, а даже выросло относительно 2019 года. Наращивание производства ограничено имеющимися мощностями. Для строительства новых требуется время, а также уверенность, что эти дополнительные объемы будут востребованы в долгосрочной перспективе", - полагает Ализаровская.

Существенно сдержать рост цен на сталелитейную продукцию способно введение льгот по НДПИ для разработки новых месторождений железной руды, а также для месторождений со сложноизвлекаемыми запасами, полагает Шнипова. С 1 января 2021 году при расчете применяется "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ на добычу железной руды, которая сейчас составляет 4,8%, что увеличивает налоговую нагрузку на отрасль и вынуждает сталелитейные заводы повышать цены на внутреннем рынке.