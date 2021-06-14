Семьи с детьми получат скидку на поездки в купейных вагонах

Новости

Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 20:19
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 19:55
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 18:59
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 18:51
В Москву идет 32-градусная жара 18:26
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 18:12
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 17:58
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 17:45
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 17:44
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 17:42
Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair 17:36
В Новосибирске локализовали пожар на АЗС 17:32
Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске 17:28
Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран 16:36
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске 16:31
Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах" 16:21
По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело 16:19
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 19:17
Рубрика: Власть

Почувствуйте разницу

Семьи с детьми получат скидку на поездки в купейных вагонах
Текст: Евгений Гайва, Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой. Государство будет субсидировать их поездки. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по направлениям нет, главное, чтобы поездка была по России. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета в купе и 50% стоимости плацкарта

Дата начала продаж льготных билетов пока неизвестна. Сначала должен состояться отбор перевозчиков для получения госсубсидий, пояснили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД). "Решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма", - добавили в компании.

ФПК, как и другие железнодорожные перевозчики, подаст заявку на получение субсидий от государства. "В случае заключения соглашения с регулятором АО "ФПК" как перевозчик будет готово выполнять все взятые на себя обязательства согласно опубликованному постановлению. Мы сделаем все возможное, чтобы покупка билетов по льготному тарифу была для семей максимально удобной и доступной", - сообщили в ФПК.

Между тем

РЖД представили первый концепт капсульного некупейного пассажирского вагона. В сравнении со стандартным подвижным составом ширина вагона увеличена на 28 см, стало больше места для пассажиров и багажа. Капсулы расположены вдоль центрального прохода, от салона отгораживаются непрозрачной шторкой. Каждая капсула представляет собой спальное место - оно увеличено на 15 см в длину по сравнению с привычными размерами полок в вагонах. Спальное место для удобства пассажира окружено спинкой эргономичной формы в виде кресла.

Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Председатель Правительства Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека