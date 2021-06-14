Семьи с детьми получат скидку на поездки в купейных вагонах

Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой. Государство будет субсидировать их поездки. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по направлениям нет, главное, чтобы поездка была по России. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета в купе и 50% стоимости плацкарта

Дата начала продаж льготных билетов пока неизвестна. Сначала должен состояться отбор перевозчиков для получения госсубсидий, пояснили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД). "Решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма", - добавили в компании.

ФПК, как и другие железнодорожные перевозчики, подаст заявку на получение субсидий от государства. "В случае заключения соглашения с регулятором АО "ФПК" как перевозчик будет готово выполнять все взятые на себя обязательства согласно опубликованному постановлению. Мы сделаем все возможное, чтобы покупка билетов по льготному тарифу была для семей максимально удобной и доступной", - сообщили в ФПК.

Между тем

РЖД представили первый концепт капсульного некупейного пассажирского вагона. В сравнении со стандартным подвижным составом ширина вагона увеличена на 28 см, стало больше места для пассажиров и багажа. Капсулы расположены вдоль центрального прохода, от салона отгораживаются непрозрачной шторкой. Каждая капсула представляет собой спальное место - оно увеличено на 15 см в длину по сравнению с привычными размерами полок в вагонах. Спальное место для удобства пассажира окружено спинкой эргономичной формы в виде кресла.