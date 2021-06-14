Швейцарцы на общенациональном референдуме не поддержали "зеленый" законопроект о запрете искусственных пестицидов и сокращении выбросов парниковых газов.

Сокращения документ предлагал добиваться за счет роста цен на автомобильное топливо и авиабилеты. Дополнительные доходы от этого шага, по данным агентства AP, должны были пойти на помощь регионам, наиболее страдающим от негативных последствий изменения климата, а также на внедрение электроавтобусов, инновационных технологий и новых систем отопления. Как отмечает издание Politico, вынесенная на референдум инициатива должна была помочь властям Швейцарии снизить к 2030 году количество вредных выбросов до половины уровня 1990 года. Но критики законопроекта заявили, что на практике он вряд ли изменит общемировую экологическую картину, учитывая размеры страны, но определенно создаст для жителей Швейцарии экономические трудности.

Что касается искусственных пестицидов, то здесь на голосование выдвигали сразу две инициативы. Первая предусматривала введение в течение последующих 10 лет запрета на эти вещества, а также на импорт продуктов питания, произведенных с их использованием. Вторая инициатива предлагала давать право на госсубсидии только тем фермам, которые не используют подобные пестициды и прибегают к помощи антибиотиков только для лечения больных животных. Однако многие фермеры посчитали закон вредным и заявили, что из-за подобных мер они могут потерять свой бизнес.