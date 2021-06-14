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Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается одним из наиболее узнаваемых символов Брюсселя, одели в исторический костюм русского гвардейца. Костюм во время торжественной церемонии в мэрии передал в дар властям посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По словам дипломата, ранее мальчика уже одевали в костюм космонавта. "Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", - сообщил посол.
"Писающий мальчик" в Брюсселе примерил гвардейский мундир. Фото: vesti.ru "Писающий мальчик" в Брюсселе примерил гвардейский мундир. Фото: vesti.ru
"Писающий мальчик" в Брюсселе примерил гвардейский мундир. Фото: vesti.ru

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" - цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии, в том числе шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

Фото: iStock
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Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу наряды из разных стран. Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать на статую русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать тем самым День России.

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