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14.06.2021 14:46
Рубрика: В мире

Совет ЕС утвердил новые правила поездок внутри сообщества

Текст: Юрий Когалов
Совет Евросоюза утвердил предложение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для вакцинированных граждан. Как отмечается на сайте этого органа, это обновление правил является "ответом на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, продолжающиеся кампании вакцинации и принятие цифрового ковид-сертификата ЕС".

"Обладатели сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС о цифровых сертификатах COVID, не должны подвергаться тестированию или карантину/самоизоляции, если они прошли полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки", - заявили в Совете ЕС.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В то же время рекомендовано не совершать поездки в районы с высоким уровнем заражения коронавирусом, а также в места, где эпидемиологическая ситуация остается неизвестной. С тех, кто побывает в таких странах и регионах, по-прежнему следует требовать отрицательный ПЦР-тест, а к тому же таких путешественников рекомендовано помещать в карантин.

За странами-членами ЕС также остается право ввести ограничения в случае ухудшения обстановки в той или иной стране внутри Евросоюза. Совет ЕС лишь выдает рекомендации и помогает координировать действия, отмечается в распространенном заявлении.

Напомним, решение предоставить гражданам и резидентам стран, входящих в Европейский союз, возможность беспрепятственно совершать поездки внутри сообщества после полного курса вакцинации от коронавируса, было согласовано на прошлой неделе Комитетом постоянных представителей ЕС. Как подчеркивается на странице председательства Португалии в Евросоюзе в социальной сети Twitter, "государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения".

Система сертификатов полноценно заработает уже 1 июля. Данный документ будет содержать информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Использовать его можно будет с помощью мобильного телефона и QR-кода.

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