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14.06.2021 19:54
Рубрика: Общество

Все по графику

Сроки ЕГЭ переносить не будут
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Нерабочие дни, которые объявлены в столице с 15 по 19 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, не повлияют на график Единого госэкзамена.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в России с 31 мая по 25 июня. Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по обществознанию, впереди экзамены по иностранным языкам, биологии и информатике. В Рособрнадзоре заверили: "ЕГЭ в Москве пройдет без переносов".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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А какая ситуация по стране? Как рассказали в министерстве просвещения, государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме по утвержденному расписанию во всех регионах, включая Москву. - Созданы все условия для защиты здоровья участников экзаменационного процесса. Это позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны.

Надо заметить, что большая часть экзаменов, среди которых и самые массовые - русский язык, математика и история, уже позади, и они прошли в штатном режиме.

Но экзамены - не только в школах. В вузах сейчас - разгар летней сессии, госэкзаменов и защит дипломов.

- Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения, - сообщили в пресс-службе минобрнауки. - Если организовать удаленку невозможно, должны строго соблюдаться требования Роспотребнадзора и все антиковидные меры.

Региональным вузам предписано действовать в рамках нормативных документов, принимаемых в каждом конкретном регионе с неукоснительным следованием требованиям Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Общество Образование ЕГЭ в России

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