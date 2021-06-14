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14.06.2021 10:36
Рубрика: В мире

США захотели сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, Сирии и Арктике

Текст: Юрий Когалов

Белый дом назвал ряд направлений, по которым США хотели бы наладить сотрудничество с Россией. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это могут быть вопросы стратегической стабильности, Сирия, Арктика, а также еще ряд сфер, в которых Москва и Вашингтон имеют общие интересы.

Фото: KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
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"Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", - отметил Салливан. Правда, по его словам, все это будет направлено на "достижение результатов, которые послужат на благо США и американского народа".

При этом помощник американского президента подчеркнул, что США ответят на любую вредоносную для них деятельность. Или, по крайней мере, то, что в Вашингтоне таковым назовут.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны также отметила, что президент США Джо Байден на предстоящей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным нацелен на поиск возможных общих интересов между Вашингтоном и Москвой. По ее словам, Байден готовился к этому моменту 50 лет.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Как ожидается, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

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