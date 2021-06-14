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Рубрика: В мире

Столтенберг: НАТО приветствует встречу президентов России и США

Текст: Юрий Когалов

Североатлантический альянс приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая должна состояться 16 июня. Об этом заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", - отметил Столтенберг.

По его словам, отношения между Россией и НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". Однако ответственность за это он возлагает на Россию. Своей же задачей он видит усиление позиций альянса возле границ с РФ.

Несмотря на столь противоречивую позицию, Столтенберг считает нужным наладить диалог с Москвой. Это необходимо с практической точки зрения, чтобы "избегать возможных инцидентов и случайностей". Нам также необходим диалог по контролю над вооружениями, и я приветствую решение США и России продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - заявил генсек НАТО.

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