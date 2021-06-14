Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах"

Верховный административный суд Болгарии обвинил экс-министра обороны Красимира Каракачанова в дискриминации. Мера наказания для него пока не избрана.

Поводом для обвинения послужил комментарий бывшего главы силового ведомства в отношении инцидента, в ходе которого двое мужчин цыганского происхождения напали на односельчанина.

"Цыгане в Болгарии стали уже совершенно наглыми, - заявил в 2019 году Каракачанов. - Несколько лет назад избили полицейского, два дня назад - военного. Терпение болгарского общества на исходе".

Каракачанов неоднократно призывал ужесточить политику государства в отношении цыган, на территории компактного проживания которых фиксируется высокий уровень преступности. При этом Совет Европы обвиняет балканскую республику в намеренной маргинализации нацменьшинства.