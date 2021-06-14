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14.06.2021 11:46
Рубрика: В мире

Суд в Минске отказал россиянке в жалобе на ее задержание

Текст: Юрий Когалов

Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы гражданки РФ Софьи Сапеги на ее задержание.

Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда

"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софьи Сапеги на постановление о задержании от 23 мая... Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", - цитирует вынесенное решение РИА Новости.

По словам судьи Натальи Дедковой, решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке. Сапега на сегодняшнем заседании не присутствовала.

Напомним, россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту. Как призналась сама Сапега, она была редактором Telegram-канала о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В минувшем апреле этот канал был признан экстремистским. Сапеге могут выдвинуть обвинение по статье за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

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