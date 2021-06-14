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14.06.2021 17:25
Рубрика: Культура

Не ржавые ангелы

Светлана Сурганова представила альбом "Все будет"
Текст: Александр Алексеев
Этот диск "Сурганова и оркестр" готовили без малого два года, скрашивая музыкой и поэзией свое тревожное время карантина. А начиналась работа с музыкальных импровизаций, потом для мелодий искали единственные слова. Часть стихов написала сама Светлана, другая - авторства петербургских поэтов.

В подтверждение того, что "Все будет", собрали в альбом 12 композиций. Очень разных. Есть среди них и распевный, нагнетающий напряжение встревоженным фортепиано и гитарными переборами "Ржавый ангел", со словами "кто-то в городе без снега меня забыл". Есть и игривый, атмосферно беспечный, с летучими скрипками и увлекающий беспечной мелодией "Ливень осенний" - по контрасту с тревожной экзистенциальной поэзией одиночества. И "Волчица", к которой начинаешь прислушиваться и подпевать в такт, даже того не желая. И нежная баллада "Напиши", спетая вполголоса, с внезапными переходами на ритмы вальса. И "Перрон" уже с полной медной группой и на грани с фокстротом.
Little Big выпустили новый альбом и видео Everybody

Все это в традициях Светланы Сургановой: у нее обычно есть и о чем погрустить, и подумать, потревожиться, но и чему подпеть, незаметно переходя на танец, пусть порой и со слезами на глазах... А еще в этом альбоме - даром ли он сложился из поэзии и импровизаций?! - вдоволь пронзительных соло: то скрипичных, то гитарных, то фортепианных…

Премьеру готовили два года, скрашивая музыкой и поэзией время карантина

Поэтому неудивительно, что диск "Все будет" выпускали по системе краудфандинга и нужную для этого сумму поклонники воодушевленно собрали чуть больше чем за сутки... Премьеру назначили во МХАТе имени Горького, ведь в новых песнях "Сургановой и оркестра" много драматизма, отменно сыгранных мизансцен. Дальше - тур по стране. Скорей бы.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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