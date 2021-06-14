Ученые предупредили об эффекте домино от потепления всего на 2 градуса

Немецкие и шведские ученые проанализировали риски, которые влечет за собой потепление климата Земли. Результат их научных изысканий опубликован на сайте Earth System Dynamics.

С помощью IT-технологий исследователи воссоздали три миллиона сценариев развития событий в случае потепления климата всего на два градуса. Около 30 процентов этих сценариев приводят к катастрофе. Так называемый эффект домино необратимо изменит жизнь всей планеты - к такому выводу пришли ученые.

Авторы публикации подчеркивают, что к их исследованию нужно относиться не как к прогнозу, а как к "анализу рисков". Однако, по их словам, "результаты все равно вызывают опасения".