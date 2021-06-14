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14.06.2021 10:00
Рубрика: Экономика

В чем опасность бизнес-экосистем для потребителей

Текст: Юлия Акиньшина
По прогнозу McKinsey, к 2025 году на формирующийся набор цифровых экосистем придется уже более $60 трлн дохода.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вообще слово "экосистема" мы привыкли относить на счет таких компаний, как Google, Apple, Microsoft, подразумевая, что за ним скрывается набор продуктов и сервисов, которые помогают нам в повседневной жизни. Но рынок не ограничивается только американцами, сегодня в России уже есть достойные им конкуренты.

Фото: Татьяна Кравченко
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В сентябре 2020 г. глава Сбербанка Герман Греф заявил о самой масштабной трансформации в истории банка - превращении его в "полноценную технологическую компанию" и формировании на его базе широкой цифровой экосистемы. Среди сервисов данной экосистемы, помимо самого банка, - онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов Сбермаркет, такси Ситимобил, сервис медицинских услуг DocDoc. Аналогичные сервисы есть и у Яндекса, в основу экосистемы которого лег поисковик: портал "Кинопоиск" и служба каршеринга, а также доставки еды Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка и агрегатор Яндекс.Такси, недавно объединенные под названием Яндекс.Go. Кроме того, СМИ сообщили о том, что компания планирует купить "Азбуку вкуса".

Смысл сделки - в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом быстрой доставки еды "Яндекс.Лавка", пояснил один из собеседников. По его словам, "Лавка" активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором исторически сильна "Азбука вкуса", и благодаря сделке рассчитывает быстро нарастить это направление. Кроме того, сделка позволит сократить закупочные цены для "Яндекс.Лавка" за счет объединения закупок с крупным ретейлером.

Собственную экосистему активно развивает Mail.ru Group, рассказал руководитель корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергей Лучин. По его словам, компания строит экосистему вокруг социальных сетей. Она называется экосистема VK. Каждый день продуктами и сервисами экосистемы VK пользуются больше 90% аудитории рунета. В экосистему VK входит более 200 проектов, здесь можно общаться, играть, продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников, заказывать продукты и готовую еду, находить такси, авто или самокат для поездок по городу осваивать новые профессии, покупать вещи и решать множество других задач.

Своя экосистема есть и у оператора сотовой связи МТС, банка ВТБ, девелопера ПИК и многих других крупных игроков рынка в различных отраслях, в том числе таких консервативных как металлургия. Так, "Северсталь" создала онлайн-платформу Metal Processing Hub, которая объединяет производственные мощности десятков предприятий машиностроительного комплекса для максимально эффективного решения типовых запросов машиностроителей.

Свои экосистемы создает и государство, примером такой программы является "Московский акселератор" - флагманский проект правительства Москвы, направленный на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с крупными корпорациями - лидерами рынка говорит заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

Несмотря на активное развитие, бизнес-экосистема для российского рынка - явление относительно новое, поэтому пока нет общепринятой единой методики внешней оценки компаний на предмет их экосистемности, говорят в Национальном совете финансового рынка. При этом цифровые экосистемы несут в себе существенные риски. При сильной взаимосвязанности уязвимость одного элемента может поставить под угрозу устойчивость всей системы и безопасность ее клиентов. Кроме того, появление экосистем коренным образом меняет ситуацию на рынках, вынуждая остальных игроков искать новые стратегии и пути реагирования.

По словам партнера практики технологического консалтинга, PwC в России Тимофея Хорошева, опасность экосистемы для пользователя напрямую следует из её сильной стороны. "Экосистема владеет большим объемом данных, при этом эти данные комбинируются. Кроме того, погружаясь в экосистему он может в будущем упустить лучшие предложения других игроков рынка, которые просто не заметит. То есть может получить худший сервис, становясь заложником одной экосистемы. В итоге возникает уже конкуренция экосистем, что делает этот кусок мира лучше", - объясняет бизнес-директор Делобанка Алексей Трегубов.

Фото: Пресс-служба правительства России
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О необходимости уделять экосистемам особое внимание говорят и в правительстве. В мае минэкономразвития опубликовало концепцию регулирования цифровых платформ и экосистем. Основная задача - создать безопасную среду для российских компаний и потребителей. Среди механизмов в концепции названы поддержка и развитие национальных экосистем, в том числе поддержка их в переговорах с иностранными регуляторами. При этом разработчики концепции предлагают уделять внимание антимонопольной борьбе - необходим контроль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за недобросовестным поведением экосистем. Возможно введение согласования с ФАС сделок по слияниям и поглощениям.

Ранее ЦБ РФ уже предлагал жестче контролировать развитие цифровых экосистем. В частности, призывал уравнять российские и иностранные экосистемы, запретить сделки слияния и поглощений доминирующих экосистем без согласования с ФАС. Также ЦБ предлагал ввести требования об открытой модели экосистем.

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