В ФНС рассказали, кто лишится права работать без кассы в 2021 году

Финальный этап перехода на онлайн-кассы завершится 1 июля 2021 года. По общему правилу индивидуальные предприниматели (ИП) уже должны применять кассу. Но для некоторых из них была введена отсрочка, действие которой вот-вот закончится.

ИП, не имеющие работников, при реализации товаров собственного производства и выполнении работ вправе не применять контрольно-кассовую технику (ККТ) до 1 июля 2021 года. После этой даты должны применять ККТ работники сферы услуг, к примеру, салоны красоты, в которых парикмахеры, мастера маникюра, косметологи арендуют место и имеют статус ИП. Купить и подключить онлайн-кассу обязаны будут изготовители мебели, швеи и пекари, которые изготавливают торты на заказ. Всего обязанность перейти на онлайн-кассы с 1 июля появится у 500 тысяч предпринимателей, сообщил Антон Свириденко, советник уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Б. Ю. Титова.

Для перехода на онлайн-кассу для предпринимателей сейчас не самый удачный момент, считает Антон Свириденко. "В условиях пандемии и сложного материального положения миллионов людей, эта не совсем своевременная мера заставит многих предпринимателей пойти на риск и уйти в теневой сектор", - считает он. Кроме того, в 2021 году не действует налоговый вычет, который могли получить предприниматели при переходе на онлайн-кассы в 2017 и 2019 годах. В апреле уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов обращался в правительство с просьбой отложить введение закона или предоставить предпринимателям налоговый вычет. Однако этого сделано не было.

В Федеральной налоговой службе отметили, что далеко не все предприниматели, пользующиеся отсрочкой, обязаны перейти на применение онлайн-кассы. У них есть возможность выбрать другой налоговый режим. "В 2019 году указанным лицам был предоставлен плавный двухлетний период для решения вопроса: либо стать самозанятым и реализовывать товары собственного производства, выполнять работы и оказывать услуги, не применяя контрольно-кассовую технику без ограничения срока, либо применять контрольно-кассовую технику по всем установленным правилам", - отметили в ФНС.

В службе напомнили, что самозанятыми могут стать граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые оказывают услуги самостоятельно или создают собственный продукт, и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

ИП, которым не обязательно использовать онлайн-кассы, останутся и после 1 июля 2021 года. К ним относятся предприниматели, которые занимаются сдачей недвижимости в аренду. Но только жилых помещений, а не коммерческих. Исключение также сделано для мастеров по ремонту обуви, нянь и предпринимателей на патенте, занимающихся металлоремонтом и химчисткой текстильных изделий. Кроме того, возможность не применять ККТ оставили для юрлиц и предпринимателей, работающих в отдаленных и труднодоступных местностях.