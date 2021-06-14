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14.06.2021 15:25
Рубрика: В мире

В Японии подготовили вотум недоверия правительству

Текст: Константин Волков

Четыре оппозиционных партии Японии, в том числе и созданная не так давно Конституционно-демократическая партия под руководством бывшего министра экономики Юкио Эдано, заявили, что подадут 15 июня вотум недоверия кабинету министров. Об этом сообщает 14 июня японская телерадиокорпорация NHK.

Фото: youtube.com
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Причиной столь радикального шага стало недовольство мерами по борьбе с коронавирусом - по мнению оппозиции, правительство провалило меры по сдерживанию заболевания. Кроме того, недовольные требуют продлить на месяц текущую сессию парламента, чтобы обсудить и принять новые меры против пандемии. Пока что депутаты, согласно парламентскому календарю, должны уйти на каникулы 16 июня.

Заявление о вотуме недоверия сделано в преддверии назначенных на осень выборов в ключевую нижнюю палату японского парламента. При этом премьер имеет право в любой момент назначить досрочные выборы.

Несмотря на невысокую заболеваемость коронавирусом в Японии (за время пандемии пиковое значение было 7 тысяч выявленных за день, максимальная смертность - 103 за сутки) население недовольно медленными темпами вакцинации, по ним страна отстает от остальных членов G7, а также - намерением властей все же провести Летнюю Олимпиаду в июле-августе этого года, хотя она должна проходить практически без зрителей и в условиях строжайших санитарных мер.

Оппозиция воспользовалась и падением рейтинга правительства во главе с премьер-министром Ёсихидой Суга. В настоящее время деятельность кабинета одобряют лишь 37 процентов населения, не поддерживают 45 процентов - это самый высокий уровень недовольства за время работы правительства Суга с осени 2020 года.

Впрочем, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии вместе с партнером по коалиции - партией "Комэйто", скорее всего, заблокируют инициативу оппозиции на заседании парламента 16 июня.

Между тем премьер Суга после встречи G7 в Британии 13 июля заявил, что все члены G7 поддержали идею проведения Олимпиады в этом году в Токио, и что сейчас нужно отдавать приоритет ускорению кампании по вакцинации, а не вопросу выборов. Однако, генсек ЛДП Тосихиро Никаи ранее отмечал, что в ответ на вотум недоверия нижняя палата парламента может быть распущена.

В мире Восточная Азия Япония

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