В Японии подготовили вотум недоверия правительству

Четыре оппозиционных партии Японии, в том числе и созданная не так давно Конституционно-демократическая партия под руководством бывшего министра экономики Юкио Эдано, заявили, что подадут 15 июня вотум недоверия кабинету министров. Об этом сообщает 14 июня японская телерадиокорпорация NHK.

Причиной столь радикального шага стало недовольство мерами по борьбе с коронавирусом - по мнению оппозиции, правительство провалило меры по сдерживанию заболевания. Кроме того, недовольные требуют продлить на месяц текущую сессию парламента, чтобы обсудить и принять новые меры против пандемии. Пока что депутаты, согласно парламентскому календарю, должны уйти на каникулы 16 июня.

Заявление о вотуме недоверия сделано в преддверии назначенных на осень выборов в ключевую нижнюю палату японского парламента. При этом премьер имеет право в любой момент назначить досрочные выборы.

Несмотря на невысокую заболеваемость коронавирусом в Японии (за время пандемии пиковое значение было 7 тысяч выявленных за день, максимальная смертность - 103 за сутки) население недовольно медленными темпами вакцинации, по ним страна отстает от остальных членов G7, а также - намерением властей все же провести Летнюю Олимпиаду в июле-августе этого года, хотя она должна проходить практически без зрителей и в условиях строжайших санитарных мер.

Оппозиция воспользовалась и падением рейтинга правительства во главе с премьер-министром Ёсихидой Суга. В настоящее время деятельность кабинета одобряют лишь 37 процентов населения, не поддерживают 45 процентов - это самый высокий уровень недовольства за время работы правительства Суга с осени 2020 года.

Впрочем, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии вместе с партнером по коалиции - партией "Комэйто", скорее всего, заблокируют инициативу оппозиции на заседании парламента 16 июня.

Между тем премьер Суга после встречи G7 в Британии 13 июля заявил, что все члены G7 поддержали идею проведения Олимпиады в этом году в Токио, и что сейчас нужно отдавать приоритет ускорению кампании по вакцинации, а не вопросу выборов. Однако, генсек ЛДП Тосихиро Никаи ранее отмечал, что в ответ на вотум недоверия нижняя палата парламента может быть распущена.