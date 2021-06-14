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14.06.2021 20:00
Рубрика: В мире

В мире выросла эксплуатация детского труда

Текст: Юрий Ершов

По данным Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ, число занятых на производстве малолетних детей в начале 2020 года составляло по всему миру 160 миллионов. Причем это число, пишет немецкая "Süddeutsche Zeitung", постоянно растет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За минувшие четыре года оно увеличилось на 8,4 миллиона.

Получается, все успехи, достигнутые в последние годы в борьбе с детским трудом, идут насмарку. Поскольку, по данным обеих организаций, количество мальчиков и девочек, привлекаемых к разного рода работам, за период с 2000 по 2016 год сократилось на 94 миллиона.

Начиная же с 2016 года число занятых только на небезопасных для здоровья работах детей в возрасте от пяти до 17 лет снова возросло на 6,5 миллиона до 79 миллионов, говорится в документе.

В общем и целом, на заводах, в шахтах, в сельском хозяйстве вынуждены трудиться 63 миллиона девочек и 97 миллионов мальчиков. Иными словами, каждый десятый ребенок в мире. Хуже всего положение в африканских странах, расположенных южнее Сахары. 70% детей заняты в аграрном секторе, 20% - в сфере обслуживания, 10% - в промышленности. Причем почти треть из них не ходят в школу.

Специалисты в ООН опасаются, что в результате пандемии к концу года к детскому труду могут быть привлечены еще девять миллионов мальчишек и девчонок.

В связи с создавшейся ситуацией генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал все государства решительно выступить против использования детского труда. По его словам, необходимо с помощью широких социальных мер, инвестиций, например, в сельское хозяйство, добиваться, чтобы все дети могли учиться, а не занимались порой непосильным трудом.

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