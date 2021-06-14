В мире выросла эксплуатация детского труда

По данным Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ, число занятых на производстве малолетних детей в начале 2020 года составляло по всему миру 160 миллионов. Причем это число, пишет немецкая "Süddeutsche Zeitung", постоянно растет.

За минувшие четыре года оно увеличилось на 8,4 миллиона.

Получается, все успехи, достигнутые в последние годы в борьбе с детским трудом, идут насмарку. Поскольку, по данным обеих организаций, количество мальчиков и девочек, привлекаемых к разного рода работам, за период с 2000 по 2016 год сократилось на 94 миллиона.

Начиная же с 2016 года число занятых только на небезопасных для здоровья работах детей в возрасте от пяти до 17 лет снова возросло на 6,5 миллиона до 79 миллионов, говорится в документе.

В общем и целом, на заводах, в шахтах, в сельском хозяйстве вынуждены трудиться 63 миллиона девочек и 97 миллионов мальчиков. Иными словами, каждый десятый ребенок в мире. Хуже всего положение в африканских странах, расположенных южнее Сахары. 70% детей заняты в аграрном секторе, 20% - в сфере обслуживания, 10% - в промышленности. Причем почти треть из них не ходят в школу.

Специалисты в ООН опасаются, что в результате пандемии к концу года к детскому труду могут быть привлечены еще девять миллионов мальчишек и девчонок.

В связи с создавшейся ситуацией генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал все государства решительно выступить против использования детского труда. По его словам, необходимо с помощью широких социальных мер, инвестиций, например, в сельское хозяйство, добиваться, чтобы все дети могли учиться, а не занимались порой непосильным трудом.