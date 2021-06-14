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В Париже умер муж Анны Кариной и Джин Сиберг, актер Деннис Берри

Новости
    14.06.2021, 12:24
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/InstitutLumiere Фото: twitter.com/InstitutLumiere
Фото: twitter.com/InstitutLumiere

Американо-французский актер, режиссер, продюсер и сценарист Деннис Берри, поочередно бывший мужем икон Новой волны - скандальной Джин Сиберг и Анны Кариной, - скончался в субботу на 77-м году жизни.

"Режиссер умер в Париже 12 июня в 9.45. Окруженный всеобщей любовью, он ушел, чтобы встретиться с Анной, которая умерла в 2019-м", - цитирует агента Берри France24.

Берри родился в Калифорнии 11 августа 1944 года и с 70-х жил в Париже. В 72-м режиссер женился на Сиберг (студентка-журналистка Патрисия, от которой Мишель, герой Бельмондо, теряет голову в дебютной полнометражке Годара "На последнем дыхании"). Актриса покончила с собой в 79-м там же, в Париже, в возрасте сорока лет и при исключительно мелодраматических обстоятельствах.

В 82-м Берри сочетался браком с другой знаковой актрисой французской Новой волны, датчанкой Кариной, также прославленной лентами Годара. Для нее супружество с Деннисом стало четвертым и заключительным.

Карьера Берри началась во второй половине 60-х - с короткометражек и на ТВ. На его режиссерском счету, помимо прочего, эпизоды сериалов "Звездные врата", "Горец" и "Горец: Ворон", шоу "Мата Хари".

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