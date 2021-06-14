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14.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых

Текст: Александр Гавриленко
Экспертам пришлось срочно менять прогноз по урожаю зерновых. Но пока он остается благоприятным. Однако не все еще превратности погоды мы пережили. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Андрей, многие эксперты уверяют, что в этом году урожай зерновых будет одним из лучших за всю историю современной России.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Андрей Сизов: Действительно, благодаря большим площадям и благоприятной погоде на юге урожай зерновых может оказаться относительно высоким, составив, по нашим оценкам, 128,1 миллиона тонн. Рекорд, напомню, был поставлен в 2017 году - 135,5 миллиона.

Но в конце мая мы немного понизили прогноз урожая пшеницы - с 81,7 до 80,9 миллиона тонн. Это как раз связано с понижением потенциала урожая яровой пшеницы. Также пересмотрели в сторону снижения свои более ранние прогнозы по ячменю. Если не увидим необходимых осадков, прогноз придется понижать еще больше.

Говорят, погода на юге России вообще меняется в худшую сторону. Меньше стало осадков, растут среднегодовые температуры, идет опустынивание территорий. Тогда как в центральной России наоборот, климат становится более подходящим для зерновых. И якобы там сельскохозяйственные земли сегодня самые перспективные. Согласны с такой оценкой?

Андрей Сизов: Отчасти. Динамика последних лет действительно показывает, что на юге количество осадков сокращается (в первую очередь мы говорим про Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край).

Две последние осени в южных регионах были аномально сухими. Если посмотреть на ситуацию "большими мазками", то глобальное потепление сильнее ощущается ближе к экватору, поэтому для юга погодные риски выше.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Но пока рано говорить о заметном изменении климата для этого региона. Возможно, через лет пять-десять это будет более ощутимо. Вопрос в том, как ответит наука на эти вызовы. Сможет ли она создать адекватные изменениям технологии, вывести новые сорта и так далее. Пока ответ, скорее, отрицательный. К сожалению.

Полностью интервью главы аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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