В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых

Экспертам пришлось срочно менять прогноз по урожаю зерновых. Но пока он остается благоприятным. Однако не все еще превратности погоды мы пережили. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Андрей, многие эксперты уверяют, что в этом году урожай зерновых будет одним из лучших за всю историю современной России.

Андрей Сизов: Действительно, благодаря большим площадям и благоприятной погоде на юге урожай зерновых может оказаться относительно высоким, составив, по нашим оценкам, 128,1 миллиона тонн. Рекорд, напомню, был поставлен в 2017 году - 135,5 миллиона.

Но в конце мая мы немного понизили прогноз урожая пшеницы - с 81,7 до 80,9 миллиона тонн. Это как раз связано с понижением потенциала урожая яровой пшеницы. Также пересмотрели в сторону снижения свои более ранние прогнозы по ячменю. Если не увидим необходимых осадков, прогноз придется понижать еще больше.

Говорят, погода на юге России вообще меняется в худшую сторону. Меньше стало осадков, растут среднегодовые температуры, идет опустынивание территорий. Тогда как в центральной России наоборот, климат становится более подходящим для зерновых. И якобы там сельскохозяйственные земли сегодня самые перспективные. Согласны с такой оценкой?

Андрей Сизов: Отчасти. Динамика последних лет действительно показывает, что на юге количество осадков сокращается (в первую очередь мы говорим про Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край).

Две последние осени в южных регионах были аномально сухими. Если посмотреть на ситуацию "большими мазками", то глобальное потепление сильнее ощущается ближе к экватору, поэтому для юга погодные риски выше.

Но пока рано говорить о заметном изменении климата для этого региона. Возможно, через лет пять-десять это будет более ощутимо. Вопрос в том, как ответит наука на эти вызовы. Сможет ли она создать адекватные изменениям технологии, вывести новые сорта и так далее. Пока ответ, скорее, отрицательный. К сожалению.

Полностью интервью главы аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".