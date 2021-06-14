В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"

Заявив о желании получить часть акций компании-оператора "Северного потока-2", Украина показывает свой "паразитический характер". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева требовать компенсацию после запуска газопровода.

Глава думской комиссии по информационной политике отметил, что к газопроводу Киев не имеет ровным счетом никакого отношения. Более того, Украина неоднократно предпринимала попытки сорвать проект.

"Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай", - отметил Пушков в своем Twitter.