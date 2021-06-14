В театре Сатиры прошла премьера спектакля "Убить папашу!"

В московском академическом театре Сатиры - премьера спектакля "Убить папашу!" белорусско-российского режиссера Дмитрия Астрахана по пьесе ирландского драматурга Джона Миллингтона Синга.

Самая знаменитая пьеса Синга "Удалой молодец - гордость Запада" появилась в 1907 году и с тех пор не сходит с европейских сцен. Жизнь героев ирландского предместья настолько однообразна, что они увидели героя в придурковатом парне по имени Кристофер Мехоун, якобы, убившем своего забулдыгу-папашу лопатой. Не только дочь кабатчика по прозвищу Пегин Майк, но и все окрестные девицы хотели бы видеть его своим возлюбленным, а окрестные юноши разглядели в нем настоящего соперника. Режиссер Дмитрий Астрахан справедливо считает, что в пьесе есть и любовь, и предательство, и отношения отцов и взрослеющих детей.

- В эти непростые дни, - пояснил Дмитрий Астрахан, - мы хотим показать зрителю легкий спектакль. Да и комедий в театре сейчас не слишком много, комедия исчезает как жанр. А Синг - величайший драматург.

- Что такое комедия?

- Это - тонкая штука, когда люди смеются. Но я не ставлю комедии в чистом жанре, для меня должна быть в спектакле слеза.

Это 29-я театральная постановка режиссера. Пьеса "Удалой молодец - гордость Запада" Синга ставилась режиссером неоднократно. В 1989 в ЛГИТМиК, в 1990 в Омском ТЮЗе, в 1991 в БДТ им. Товстоногова, в 2004 в Екатеринбургском государственном академическом театре драмы.

Дмитрий Астрахан родился в Ленинграде в семье историков, но много работает в Беларуси. С Беларусью Астрахана связывает не только кинематограф.

- Мои родители из Беларуси: мама из Гомеля, папа из Борисова, - рассказал Дмитрий Астрахан. - Во время войны наша семья пережила трагедию на белорусской земле: немецкие каратели расстреляли дедушку и бабушку. Это было очень болезненно для отца, и он почти не ездил на белорусскую землю. Хотя однажды, когда мне было 12 лет, мы с отцом приехали в Минск, повидали родню. И судьба распорядилась так, что спустя время я стал в Беларуси работать, снимать картины, мне это пришлось по душе. Из-за программы телеканала ОНТ "Я пою!", где выступил ведущим, купил квартиру в Минске. Сегодня Минск - это часть моей жизни. Мама приезжала в Минск и побывала в местах, связанных с ее родными. Как ни странно, но я как раз там много снимал.