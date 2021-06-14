Владимир Кузьмин подтвердил информацию о своей госпитализации

66-летний советский, российский певец и автор песен Владимир Кузьмин лично подтвердил, что попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий пост Владимир разместил сегодня в своем Instagram - с фото из больничной палаты. "Привет, я в госпитале", - подписал снимок музыкант.

При этом Владимир отметил: согласно заверениям врачей, благодаря тому, что он предусмотрительно привился вакциной "в три захода", "болезнь должна протекать спокойно".

"Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!" - сообщил поклонникам Кузьмин. Пожелав подписчикам беречь себя, так как "в Москве сейчас очередной пик".