Президент Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США. В интервью американскому каналу NBC он подтвердил, что готов рассмотреть такую возможность.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, не желает ли наша страна освободить американцев Тревора Рида и Пола Уилана.

Рид был осужден на девять лет колонии за применение насилия к полицейским, а Уилан получил 16 лет лишения свободы за шпионаж.