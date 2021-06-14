Владимир Путин в День России вручил Госпремии и золотые медали "Герой Труда РФ". В этот день на одной сцене оказались разработчики вакцины "Спутник V", оперная дива, тракторист и капитан ледокола, машинистка завода и священник - все они были награждены в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, потому что стали лучшими в своей сфере.

Президент поздравил всех жителей страны с Днем России и отметил, что этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, "но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений".

Вручая премии разработчикам вакцины от коронавируса, Путин отметил, что российская наука ярко проявила свою мощь. "Наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа", - подчеркнул он и напомнил, что российские ученые в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса. Это позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - сказал он.

За разработку вакцин против лихорадки Эбола и коронавируса Госпремии удостоились директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его заместитель Денис Логунов и руководитель научно-исследовательского института минобороны Сергей Борисевич.

Выйдя на сцену, Гинцбург заявил, что Россия располагает самой эффективной и хорошо подготовленной "армией охотников за микробами", поэтому вызовы, которые бросают патогенные микроорганизмы, удастся победить.

Уже после церемонии президент пообщался с лауреатами Госпремии. Вакцинация населения стала одной из главных тем разговора. Так, Гинцбург заявил, что власти должны активнее подталкивать россиян к вакцинации от коронавируса. По его словам, ежедневно в Москве вакцинируются около 10 тысяч человек, однако есть возможности прививать в 7-8 раз больше людей. Ученый также сообщил президенту, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15-20 сентября.

Сейчас в стране от ковида привито уже около 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений

В свою очередь Путин считает, что вакцинация от коронавируса в России должна идти шире. По его словам, сейчас в стране от ковида привито уже около 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений.

Во время беседы Гинцбург также раскритиковал советы некоторых врачей переболеть коронавирусом - они в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, а перенесенная инфекция - дать осложнения на мозг, печень, легкие или сосуды. Его коллега Денис Логунов отметил, что важно мониторить новые штаммы коронавируса и работать на опережение, чтобы при необходимости создавать новые варианты вакцин. Он также добавил, что в Москве могут быть свои, московские штаммы.

Среди лауреатов Госпремии больше всего представителей оказалось в категории "Наука и технологии". Кроме разработчиков вакцины были награждены также физики и медики, разработавшие новые методы спектроскопии и реабилитации онкобольных. За высокоэффективное лечение и реабилитацию злокачественных новообразований головы, шеи и лица госпремии получили Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Также за научные разработки в сфере медицины лауреатами стали заведующий лабораторией Физико-технического института имени Иоффе РАН Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории Оптики спины имени И.Н. Уральцева Валерий Запасский.

Обладателями Государственных премий в области литературы и искусства стали митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Получая награду, митрополит Иларион сказал, что благодарен властям России за "разрушение стены" между церковью и обществом.

За выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности премии удостоились директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова и президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. "Сегодня в нашей стране благотворительность, добровольчество стали нормой жизни", - отметил Путин.

Звание Героя Труда получил капитан ледокола Геннадий Антохин. "За его плечами 30 лет риска и отваги, десятки сложнейших экспедиций и спасательных операций", - отметил президент. После церемонии во время общения с лауреатами Путин отметил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, и он будет развиваться.

Среди медалистов звания Герой Труда и донской тракторист Александр Бондаренко. По словам Путина, он "почти полвека посвятил своей профессии". После вручения премий президент поинтересовался, какая зарплата у тракториста. "Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", - ответил Бондаренко. "Это маловато, честно говоря", - заметил Путин и добавил, что руководители отрасли должны думать об этом.

Героя Труда Мурада Кажлаева Путин назвал выдающимся дирижером и композитором. Президент отметил, что "он обогатил мировую культуру музыкальными традициями родного Дагестана, создал самобытные симфонии и балеты, джазовые композиции, музыку к спектаклям и кинофильмам". В числе Героев Труда и инженер Виктор Анатольевич Поляков - на ярославском заводе "ОДК-Сатурн" он прошел путь от слесаря-сборщика до управляющего директора.

Завершая церемонию, Путин отметил, что все лауреаты представляют "блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны".

Вернисаж

Президент и Патриарх посетили Третьяковскую галерею

Владимир Путин в День России, 12 июня вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Здесь он ознакомился с экспозицией "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского". Ее главе государства представил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На мероприятии присутствовала также гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Когда Путин осмотрел панораму, посвященную Ледовому побоищу, митрополит рассказал президенту о событиях XIII века, которые оказали влияние на Александра Невского и его отношение к латинскому Западу. "Это еще до его рождения, - указал митрополит Тихон на дату захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году. - И Александр Невский, узнав об этом, поймет, что никакой помощи и никакой правды от латинского Запада ждать невозможно: они шли помогать, они шли освобождать Гроб Господень, а в 1204 году они вместо Иерусалима захватили Константинополь, разграбили его и уничтожили", - сказал он.

"Сколько лет грабили?" - поинтересовался Путин. Митрополит ответил, что 60 лет все вывозили и "во многом западная культура и выросла на ограбленной Византии".

"И Александр Невский прекрасно понимал, что будет, если латинский Запад предложит помощь", - отметил митрополит.

Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет. "Среди представленных экспонатов - полотна в жанре исторической картины конца XVIII - начала XX века, посвященные важнейшим событиям в истории страны: от Крещения Руси до Первой мировой войны", - отмечается на сайте Кремля.

Кроме того, президент и Патриарх осмотрели выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Отметим, что экспозиция объединила работы крупнейших художников Германии и России первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.