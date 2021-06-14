ВОЗ сообщила о миокардите после вакцинации препаратом Pfizer

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао сообщила, что из США и Израиля поступила информация о случаях миокардита после вакцинации больных с использованием препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В сообщении говорится, что в настоящее время ВОЗ исследует взаимосвязь между этими случаями миокардита и вакцинацией от коронавируса.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные, - отметила Симао. - Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет". Эксперт также заверила: "Мы обязательно вернемся к данной теме после поступления научных данных".