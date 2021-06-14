Врач рассказал, когда лучше делать тест на коронавирус

ПЦР-тест будет наиболее точен на третий-пятый день с момента появления симптомов коронавируса, а экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня появления симптомов и до пятого-седьмого дня, после этого концентрация вируса будет резко снижаться. Об этом "Российской газете" рассказал главный врач Центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко Заур Жилоков.

Тест обязательно нужно сдать, если симптомы заболевания появились у людей старше 65 лет или у человека с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью и прочими. Его стоит пройти после посещения массовых мероприятий, возвращения домой после поездок и перелетов, контакта с человеком, у которого подтвердился COVID-19.

Врач напомнил, что основными симптомами коронавируса считаются температура, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, слабость и кашель. У 20% заболевших наблюдаются затруднение дыхания и одышка.

"Самостоятельно определить, заразились ли вы ковидом или обычным гриппом очень сложно - симптомы практически одинаковы, - говорит Жилоков. - Иногда их можно списать на банальную аллергию, простуду, переутомление".

Он также подчеркнул, что за три часа до сдачи теста не стоит пить, есть, полоскать горло и пользоваться какими-либо спреями и каплями. При выборе теста врач рекомендовал обращать внимание на специфичность и чувствительность, которые выражаются в процентах. Специфичность - доля тех отрицательных результатов, которые были правильно идентифицированы. Иными словами, с какой вероятностью тест не среагирует на другой схожий тип вируса. Высокоспецифичные тесты редко дают ложноположительные результаты. При этом остается небольшая вероятность, что они могут пропустить заболевание с легким течением, недостаточно ярко выраженное. Чувствительность - это точность теста в определении антигена вируса. Это вероятность того, что тест не допустит ошибку и не покажет ложноотрицательный результат при наличии болезни.