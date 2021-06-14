Очень важное и полезное разъяснение в преддверии массовых отпусков сделал Верховный суд РФ. Он разъяснил, как правильно действовать, если от прежних лет остались "хвосты" неотгулянных отпусков. Подобное толкование суд сделал после того, как изучил спор сотрудницы государственного ведомства, у которой скопилось немало неиспользованных за прошлые годы отпускных дней.

Наша героиня много лет трудилась в региональном подразделении Федеральной службы исполнения наказаний. А когда решила выйти на заслуженный отдых, попросила у руководства почти 600 000 рублей компенсации за неотгулянные отпуска, которые у нее скопились за последние девять лет работы. Сумму, которую сотрудница попросила, ей выплатить отказались и гражданка отправилась в местные суды.

Но там не смогли прийти к единому мнению - был использован отпуск или нет. Точку поставила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, объяснив, на что надо в первую очередь обращать внимание в аналогичных ситуациях.

А теперь детали этого дела. Наша героиня 14 лет проработала в УФСИН Адыгеи главным бухгалтером. Собралась на пенсию по выслуге лет. При увольнении она получила компенсацию за 24 дня отпуска прошедшего года. Но оказалось, что у бухгалтера еще остались неотгулянные дни аж за девять лет работы. Поэтому она решила получить деньги. Сначала в УФСИН решили выплатить компенсацию за последние шесть лет, но после служебной проверки такое решение отменили. Проверяющие пришли к выводу, что бухгалтер ходила в отпуска "по косвенным свидетельствам". Например, за санаторно-курортное лечение ей заплатили компенсацию, которую дают сотрудникам правоохранительных органов только на основании отпускного удостоверения. В самом же тюремном ведомстве подтверждающих документов уже не было - сроки их хранения за прежние годы истекли.

Сам по себе факт отсутствия сведений об отпусках не говорит, что их не было, подчеркнул Верховный суд

Бухгалтер пошла в суд и просила взыскать с работодателя компенсацию в 587 808 рублей. В первой инстанции в иске отказали и сослались на результаты служебной проверки.

Суд напомнил, что запрещено оставлять сотрудников уголовно-исправительной системы без отпуска два года подряд. В апелляции Верховный суд Адыгеи этот вердикт отменил. Иск удовлетворили частично - решили взыскать компенсацию за отпуска последних четырех лет - 288 461 рубль. Суд подчеркнул: именно работодатель должен доказывать, что отпуска бухгалтеру действительно предоставлялись. А работодатель не смог принести в суд ни графики отпусков, ни рапорты, на основании которых можно было понять, как бухгалтер отдыхала.

С таким решением в УФСИН не согласились и пошли в Верховный суд. Там, внимательно изучив дело, увидели ошибку в решении апелляции и указали на нее коллегам.

У увольнявшейся остались неотгулянные дни отпусков за девять лет работы. Она решила получить за них деньги

Вот основная мысль Верховного суда - сотрудникам органов нельзя заменять отпуск компенсацией, кроме случаев, когда речь идет об увольнении. Отпуск должны предоставить в течение календарного года по плану, кроме тех, кому по закону можно соединять отпуск за два года. Контролирует это кадровая служба.

Ситуации, когда отпуск можно перенести или продлить, указываются отдельно. Например, болезнь или работа. В случаях служебной необходимости очередной ежегодный отпуск можно перенести на другой срок, но только приказом за подписью начальника. А в исключительных случаях с согласия сотрудника отпуск можно перенести и на следующий год, подчеркнул Верховный суд. И добавил, чтобы определить, был ли у сотрудника отпуск, нужны подтверждающие документы.

Например, сведения о рапортах на отпуск с резолюциями руководителя за спорные годы, годовые планы отпусков, журнал учета, данные о выплате компенсаций за санаторно-курортное лечение. Применительно к нашему делу, в деле есть документ - решение заплатить компенсацию за отпуска приняла и.о. бухгалтера. Она указала в рапорте, что отпускные дни сотрудником не отгуляны. Но никаких других данных, в том числе о количестве накопившихся дней, там не было.

Еще момент - истекли сроки хранения. Но сам по себе факт отсутствия сведений об отпусках не говорит, что их не было, подчеркнул Верховный суд.

Апелляция не назвала мотивы, по которым одни доказательства она приняла, а другие - отвергла, и не объяснила, почему одним доказательствам отдан приоритет перед другими, подчеркнул Верховный суд.

В итоге Верховный суд отменил определение и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Справка "РГ"

Получить компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск можно только при увольнении. В период длящихся трудовых отношений "обналичить" отпуск нельзя.

С точки зрения закона не работник берет отпуск, а его предоставляет работодатель, а для этого составляется график отпусков. После этого график становится обязательным и для работника, и для работодателя. По закону работодатель обязан каждый год "выгонять" работника в отпуск в соответствии с графиком. И не так важно, хочет сам работник отдыхать или нет.

При этом в исключительных случаях отпуск или его часть можно перенести на следующий календарный год.

Если работник не отгулял часть дней отпуска в прошлом календарном году (например, 10 дней), то, по Трудовому кодексу, эти дни переносятся на следующий календарный год. В график отпусков на нынешний год работодатель должен запланировать работнику отпуск продолжительностью уже не 28 календарных дней, а 38 дней.

Если работник не отгулял часть дней отпуска в три предыдущих года, то использовать эти дни в нынешнем году работник формально уже не может. Закон позволяет переносить отпуск только на следующий год, но не на год и не на два вперед. Следовательно, требовать от работодателя предоставления отпуска за прошедшие годы или требовать компенсации за эти дни (до момента увольнения) работник не вправе. Но на практике, если обе стороны согласны, работник может отгулять неотгулянные отпуска. Это не соответствует закону, но не нарушает прав работника, а потому воспринимается нормально контролирующими органами.

Даже специальное учреждение со своими правилами должно соответствовать Трудовому кодексу. Именно неправильная работа кадровой службы в организации привела истицу в суд. Она смогла оспорить предоставление ей отпусков за много лет, а работодатель не смог сразу и четко подтвердить, были ли вообще отпуска. При этом многое опиралось на косвенные признаки и доказательства. Например, компенсация за санаторное лечение, которая начисляется только при выдаче отпускного удостоверения.