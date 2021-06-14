За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6590
- 2 Московская область 1043
- 3 Санкт-Петербург 865
- 4 Республика Бурятия 190
- 5 Нижегородская область 188
- 6 Воронежская область 170
- 7 Ростовская область 156
- 8 Свердловская область 138
- 9 Республика Крым 132
- 10 Красноярский край 115
- 11 Иркутская область 113
- 12 Кировская область 111
- 13 Саратовская область 108
- 14 Пермский край 107
- 15 Ленинградская область 105
- 16 Краснодарский край 105
- 17 Брянская область 99
- 18 Смоленская область 94
- 19 Республика Саха (Якутия) 94
- 20 Ульяновская область 92
- 21 Тверская область 91
- 22 Республика Башкортостан 91
- 23 Волгоградская область 90
- 24 Челябинская область 88
- 25 Новосибирская область 84
- 26 Ханты-Мансийский автономный округ 83
- 27 Архангельская область 79
- 28 Хабаровский край 79
- 29 Кемеровская область 79
- 30 Ярославская область 78
- 31 Омская область 76
- 32 Калининградская область 75
- 33 Пензенская область 72
- 34 Мурманская область 71
- 35 Республика Карелия 70
- 36 Оренбургская область 69
- 37 Тульская область 66
- 38 Забайкальский край 65
- 39 Курская область 65
- 40 Приморский край 65
- 41 Алтайский край 63
- 42 Белгородская область 62
- 43 Тамбовская область 61
- 44 Тюменская область 61
- 45 Самарская область 61
- 46 Ивановская область 58
- 47 Липецкая область 58
- 48 Ставропольский край 58
- 49 Республика Коми 55
- 50 Рязанская область 55
- 51 Республика Хакасия 54
- 52 Вологодская область 53
- 53 Республика Дагестан 50
- 54 Калужская область 47
- 55 Сахалинская область 46
- 56 Орловская область 46
- 57 Республика Чувашия 46
- 58 Владимирская область 46
- 59 Псковская область 45
- 60 Костромская область 44
- 61 Удмуртская Республика 40
- 62 Севастополь 39
- 63 Амурская область 39
- 64 Астраханская область 39
- 65 Новгородская область 36
- 66 Томская область 36
- 67 Курганская область 30
- 68 Республика Татарстан 30
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28
- 70 Республика Мордовия 28
- 71 Республика Марий Эл 24
- 72 Республика Алтай 18
- 73 Республика Калмыкия 18
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 76 Камчатский край 12
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Чеченская Республика 10
- 79 Республика Адыгея 8
- 80 Еврейская автономная область 7
- 81 Республика Тыва 7
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 7
- 83 Ненецкий автономный округ 4
- 84 Магаданская область 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 222 408 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%
- 3. Магаданская область , Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,05%
За последние сутки подтверждена 371 смерть:
- Москва 72
- Санкт-Петербург 48
- Нижегородская область 20
- Ульяновская область 13
- Самарская область 12
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Московская область 10
- Ленинградская область 9
- Пермский край 8
- Саратовская область 8
- Республика Бурятия 8
- Иркутская область 7
- Липецкая область 6
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Красноярский край 6
- Тверская область 5
- Пензенская область 5
- Новосибирская область 5
- Ставропольский край 4
- Республика Чувашия 4
- Оренбургская область 4
- Кемеровская область 4
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Курская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Республика Крым 3
- Челябинская область 3
- Омская область 3
- Томская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Алтайский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умер 126 801 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8312 человек:
- Москва 2815
- Санкт-Петербург 959
- Московская область 898
- Ростовская область 221
- Воронежская область 165
- Свердловская область 126
- Республика Бурятия 125
- Челябинская область 115
- Нижегородская область 110
- Кировская область 107
- Саратовская область 99
- Ульяновская область 93
- Тверская область 87
- Красноярский край 80
- Архангельская область 76
- Астраханская область 75
- Пермский край 73
- Кемеровская область 73
- Калининградская область 72
- Смоленская область 71
- Омская область 71
- Ленинградская область 69
- Брянская область 66
- Республика Карелия 64
- Курская область 62
- Оренбургская область 61
- Ярославская область 60
- Волгоградская область 59
- Иркутская область 58
- Самарская область 57
- Тульская область 56
- Тюменская область 56
- Рязанская область 51
- Краснодарский край 50
- Вологодская область 49
- Новосибирская область 47
- Калужская область 46
- Владимирская область 44
- Республика Дагестан 43
- Орловская область 42
- Республика Чувашия 42
- Удмуртская Республика 41
- Хабаровский край 39
- Республика Мордовия 37
- Амурская область 35
- Новгородская область 33
- Ивановская область 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 32
- Республика Коми 31
- Белгородская область 30
- Мурманская область 28
- Ставропольский край 26
- Курганская область 25
- Тамбовская область 23
- Республика Крым 22
- Пензенская область 22
- Республика Марий Эл 21
- Сахалинская область 20
- Республика Калмыкия 19
- Ханты-Мансийский автономный округ 18
- Республика Татарстан 17
- Липецкая область 15
- Республика Саха (Якутия) 15
- Забайкальский край 15
- Псковская область 14
- Республика Алтай 14
- Республика Ингушетия 11
- Чеченская Республика 11
- Севастополь 10
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Костромская область 7
- Республика Адыгея 7
- Приморский край 7
- Республика Хакасия 5
- Томская область 5
- Магаданская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Алтайский край 3
- Республика Тыва 2
- Еврейская автономная область 2
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 809 647.