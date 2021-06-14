За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6590

2 Московская область 1043

3 Санкт-Петербург 865

4 Республика Бурятия 190

5 Нижегородская область 188

6 Воронежская область 170

7 Ростовская область 156

8 Свердловская область 138

9 Республика Крым 132

10 Красноярский край 115

11 Иркутская область 113

12 Кировская область 111

13 Саратовская область 108

14 Пермский край 107

15 Ленинградская область 105

16 Краснодарский край 105

17 Брянская область 99

18 Смоленская область 94

19 Республика Саха (Якутия) 94

20 Ульяновская область 92

21 Тверская область 91

22 Республика Башкортостан 91

23 Волгоградская область 90

24 Челябинская область 88

25 Новосибирская область 84

26 Ханты-Мансийский автономный округ 83

27 Архангельская область 79

28 Хабаровский край 79

29 Кемеровская область 79

30 Ярославская область 78

31 Омская область 76

32 Калининградская область 75

33 Пензенская область 72

34 Мурманская область 71

35 Республика Карелия 70

36 Оренбургская область 69

37 Тульская область 66

38 Забайкальский край 65

39 Курская область 65

40 Приморский край 65

41 Алтайский край 63

42 Белгородская область 62

43 Тамбовская область 61

44 Тюменская область 61

45 Самарская область 61

46 Ивановская область 58

47 Липецкая область 58

48 Ставропольский край 58

49 Республика Коми 55

50 Рязанская область 55

51 Республика Хакасия 54

52 Вологодская область 53

53 Республика Дагестан 50

54 Калужская область 47

55 Сахалинская область 46

56 Орловская область 46

57 Республика Чувашия 46

58 Владимирская область 46

59 Псковская область 45

60 Костромская область 44

61 Удмуртская Республика 40

62 Севастополь 39

63 Амурская область 39

64 Астраханская область 39

65 Новгородская область 36

66 Томская область 36

67 Курганская область 30

68 Республика Татарстан 30

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28

70 Республика Мордовия 28

71 Республика Марий Эл 24

72 Республика Алтай 18

73 Республика Калмыкия 18

74 Карачаево-Черкесская Республика 14

75 Кабардино-Балкарская Республика 13

76 Камчатский край 12

77 Республика Ингушетия 10

78 Чеченская Республика 10

79 Республика Адыгея 8

80 Еврейская автономная область 7

81 Республика Тыва 7

82 Республика Северная Осетия-Алания 7

83 Ненецкий автономный округ 4

84 Магаданская область 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 222 408 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%

3. Магаданская область , Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,05% За последние сутки подтверждена 371 смерть: Москва 72

Санкт-Петербург 48

Нижегородская область 20

Ульяновская область 13

Самарская область 12

Свердловская область 12

Краснодарский край 11

Московская область 10

Ленинградская область 9

Пермский край 8

Саратовская область 8

Республика Бурятия 8

Иркутская область 7

Липецкая область 6

Тульская область 6

Волгоградская область 6

Красноярский край 6

Тверская область 5

Пензенская область 5

Новосибирская область 5

Ставропольский край 4

Республика Чувашия 4

Оренбургская область 4

Кемеровская область 4

Владимирская область 3

Воронежская область 3

Курская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Республика Крым 3

Челябинская область 3

Омская область 3

Томская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Ивановская область 2

Калужская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Чеченская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Алтайский край 2

Хабаровский край 2

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умер 126 801 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8312 человек: Москва 2815

Санкт-Петербург 959

Московская область 898

Ростовская область 221

Воронежская область 165

Свердловская область 126

Республика Бурятия 125

Челябинская область 115

Нижегородская область 110

Кировская область 107

Саратовская область 99

Ульяновская область 93

Тверская область 87

Красноярский край 80

Архангельская область 76

Астраханская область 75

Пермский край 73

Кемеровская область 73

Калининградская область 72

Смоленская область 71

Омская область 71

Ленинградская область 69

Брянская область 66

Республика Карелия 64

Курская область 62

Оренбургская область 61

Ярославская область 60

Волгоградская область 59

Иркутская область 58

Самарская область 57

Тульская область 56

Тюменская область 56

Рязанская область 51

Краснодарский край 50

Вологодская область 49

Новосибирская область 47

Калужская область 46

Владимирская область 44

Республика Дагестан 43

Орловская область 42

Республика Чувашия 42

Удмуртская Республика 41

Хабаровский край 39

Республика Мордовия 37

Амурская область 35

Новгородская область 33

Ивановская область 32

Ямало-Ненецкий автономный округ 32

Республика Коми 31

Белгородская область 30

Мурманская область 28

Ставропольский край 26

Курганская область 25

Тамбовская область 23

Республика Крым 22

Пензенская область 22

Республика Марий Эл 21

Сахалинская область 20

Республика Калмыкия 19

Ханты-Мансийский автономный округ 18

Республика Татарстан 17

Липецкая область 15

Республика Саха (Якутия) 15

Забайкальский край 15

Псковская область 14

Республика Алтай 14

Республика Ингушетия 11

Чеченская Республика 11

Севастополь 10

Кабардино-Балкарская Республика 8

Костромская область 7

Республика Адыгея 7

Приморский край 7

Республика Хакасия 5

Томская область 5

Магаданская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Башкортостан 4

Республика Северная Осетия - Алания 3

Алтайский край 3

Республика Тыва 2

Еврейская автономная область 2

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 809 647.