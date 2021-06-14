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14.06.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6590
  • 2 Московская область 1043
  • 3 Санкт-Петербург 865
  • 4 Республика Бурятия 190
  • 5 Нижегородская область 188
  • 6 Воронежская область 170
  • 7 Ростовская область 156
  • 8 Свердловская область 138
  • 9 Республика Крым 132
  • 10 Красноярский край 115
  • 11 Иркутская область 113
  • 12 Кировская область 111
  • 13 Саратовская область 108
  • 14 Пермский край 107
  • 15 Ленинградская область 105
  • 16 Краснодарский край 105
  • 17 Брянская область 99
  • 18 Смоленская область 94
  • 19 Республика Саха (Якутия) 94
  • 20 Ульяновская область 92
  • 21 Тверская область 91
  • 22 Республика Башкортостан 91
  • 23 Волгоградская область 90
  • 24 Челябинская область 88
  • 25 Новосибирская область 84
  • 26 Ханты-Мансийский автономный округ 83
  • 27 Архангельская область 79
  • 28 Хабаровский край 79
  • 29 Кемеровская область 79
  • 30 Ярославская область 78
  • 31 Омская область 76
  • 32 Калининградская область 75
  • 33 Пензенская область 72
  • 34 Мурманская область 71
  • 35 Республика Карелия 70
  • 36 Оренбургская область 69
  • 37 Тульская область 66
  • 38 Забайкальский край 65
  • 39 Курская область 65
  • 40 Приморский край 65
  • 41 Алтайский край 63
  • 42 Белгородская область 62
  • 43 Тамбовская область 61
  • 44 Тюменская область 61
  • 45 Самарская область 61
  • 46 Ивановская область 58
  • 47 Липецкая область 58
  • 48 Ставропольский край 58
  • 49 Республика Коми 55
  • 50 Рязанская область 55
  • 51 Республика Хакасия 54
  • 52 Вологодская область 53
  • 53 Республика Дагестан 50
  • 54 Калужская область 47
  • 55 Сахалинская область 46
  • 56 Орловская область 46
  • 57 Республика Чувашия 46
  • 58 Владимирская область 46
  • 59 Псковская область 45
  • 60 Костромская область 44
  • 61 Удмуртская Республика 40
  • 62 Севастополь 39
  • 63 Амурская область 39
  • 64 Астраханская область 39
  • 65 Новгородская область 36
  • 66 Томская область 36
  • 67 Курганская область 30
  • 68 Республика Татарстан 30
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28
  • 70 Республика Мордовия 28
  • 71 Республика Марий Эл 24
  • 72 Республика Алтай 18
  • 73 Республика Калмыкия 18
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 76 Камчатский край 12
  • 77 Республика Ингушетия 10
  • 78 Чеченская Республика 10
  • 79 Республика Адыгея 8
  • 80 Еврейская автономная область 7
  • 81 Республика Тыва 7
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 7
  • 83 Ненецкий автономный округ 4
  • 84 Магаданская область 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 222 408 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%
  • 3. Магаданская область , Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,05%
За последние сутки подтверждена 371 смерть:
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 48
  • Нижегородская область 20
  • Ульяновская область 13
  • Самарская область 12
  • Свердловская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Московская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 8
  • Саратовская область 8
  • Республика Бурятия 8
  • Иркутская область 7
  • Липецкая область 6
  • Тульская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Красноярский край 6
  • Тверская область 5
  • Пензенская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Ставропольский край 4
  • Республика Чувашия 4
  • Оренбургская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 3
  • Курская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Крым 3
  • Челябинская область 3
  • Омская область 3
  • Томская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Брянская область 2
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Алтайский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умер 126 801 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8312 человек:
  • Москва 2815
  • Санкт-Петербург 959
  • Московская область 898
  • Ростовская область 221
  • Воронежская область 165
  • Свердловская область 126
  • Республика Бурятия 125
  • Челябинская область 115
  • Нижегородская область 110
  • Кировская область 107
  • Саратовская область 99
  • Ульяновская область 93
  • Тверская область 87
  • Красноярский край 80
  • Архангельская область 76
  • Астраханская область 75
  • Пермский край 73
  • Кемеровская область 73
  • Калининградская область 72
  • Смоленская область 71
  • Омская область 71
  • Ленинградская область 69
  • Брянская область 66
  • Республика Карелия 64
  • Курская область 62
  • Оренбургская область 61
  • Ярославская область 60
  • Волгоградская область 59
  • Иркутская область 58
  • Самарская область 57
  • Тульская область 56
  • Тюменская область 56
  • Рязанская область 51
  • Краснодарский край 50
  • Вологодская область 49
  • Новосибирская область 47
  • Калужская область 46
  • Владимирская область 44
  • Республика Дагестан 43
  • Орловская область 42
  • Республика Чувашия 42
  • Удмуртская Республика 41
  • Хабаровский край 39
  • Республика Мордовия 37
  • Амурская область 35
  • Новгородская область 33
  • Ивановская область 32
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 32
  • Республика Коми 31
  • Белгородская область 30
  • Мурманская область 28
  • Ставропольский край 26
  • Курганская область 25
  • Тамбовская область 23
  • Республика Крым 22
  • Пензенская область 22
  • Республика Марий Эл 21
  • Сахалинская область 20
  • Республика Калмыкия 19
  • Ханты-Мансийский автономный округ 18
  • Республика Татарстан 17
  • Липецкая область 15
  • Республика Саха (Якутия) 15
  • Забайкальский край 15
  • Псковская область 14
  • Республика Алтай 14
  • Республика Ингушетия 11
  • Чеченская Республика 11
  • Севастополь 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Костромская область 7
  • Республика Адыгея 7
  • Приморский край 7
  • Республика Хакасия 5
  • Томская область 5
  • Магаданская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Алтайский край 3
  • Республика Тыва 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 809 647.

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