Заболевший COVID Александр Буйнов призвал россиян отслеживать антитела

71-летний советский, российский певец и актер Владимир Буйнов заболел коронавирусом. Об этом народный артист РФ рассказал в своем Instagram.

"Третья часть фильма "Жизнь продолжается!" Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня", - информирует экс-участник культовых "Веселых ребят" (здесь и далее подача авторская - "РГ-Кинократия"). Добавляя, что если бы не прививка, которую он делал в марте, то уже "лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ!!" - так артисту сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово.

"Резкий всплеск Ковида в Москве. Выйду и, как только разрешат, сделаю еще какую-нибудь прививку-ЛАЙТ. Пропустил момент, когда антител не осталось, следите за этим!!" - напоминает исполнитель.

Супруга Александра Елена прокомментировала ситуацию "Пятому каналу", также отметив, что муж "сделал две прививки очень давно, антитела упали". "Надо было за этим следить", - подчеркнула женщина. Акцентируя, что от тяжелого течения болезни Буйнова спасла именно вакцинация, и если бы певец следил за антителами и привился повторно, то инфекции, скорее всего, и вовсе удалось бы избежать.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел певец Владимир Кузьмин.