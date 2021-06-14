Захарова оценила призывы НАТО пересмотреть список недружественных стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "волшебно-алогичным" призыв лидеров НАТО исключить Чехию и США из российского списка недружественных стран. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на призыв к Москве отказаться от этого "черного списка". "Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными?" - отметила Захарова.

Представителя МИД удивило такая позиция, которая не согласуется с обвинениями в адрес России в "безответственном и опасном" поведении. "Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках", - отметила Захарова.

"Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", - подвела итог дипломат.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в него включены только Чехия и США. Как обратили внимание в МИД РФ, этот список может быть со временем пересмотрен. Его создание же стало ответной мерой на ряд предпринятых указанными странами шагов.