Правительство России поддержало законопроект, усиливающий соседские права. По сути, вводится повышенная ответственность для хозяев квартир за все, что происходит в их стенах и досаждает соседям. Будь то потоп или пьяный шум. Если же гражданин решит провести громкий ремонт, то будет обязан заранее оповестить об этом соседей. А повышенная ответственность заключается в том, что, кто бы ни шумел - арендаторы или гости - отвечать придется хозяину.

Так будет: он вспомнил, что не повесил объявление о сыне-трубаче. Фото: iStock

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс. Закон предлагается дополнить новой статьей. Всего одной, зато какой! Само название ласкает слух: "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Любой, кто долгими мучительными месяцами страдал от грохота перфоратора за стеной, согласится, что данной статьи нам очень не хватало.

По крайней мере теперь никакая соседская дрель не завизжит неожиданно для нас. Мы будем предупреждены, а значит, морально готовы.

Согласно проекту, перед началом ремонта граждане обязаны уведомить соседей о предстоящем грохоте. В том числе сообщить о сроке запланированных работ. Для этого надо будет развесить объявления в общедоступных местах: на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Любопытно, что если трактовать норму буквально, то придется объявлять и о предстоящих вечеринках с жаркими танцами. Как сказано в проекте, жильцы обязаны уведомлять соседей "в случае необходимости выполнения ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан".

Если ребенок поступил в музыкальную школу, придется развесить во дворе объявления, что в такие-то часы он будет радовать соседей Чайковским

Домашняя дискотека как раз одно из таких мероприятий. Конечно, закон запрещает шуметь по ночам и вечерам. Так что если кто-то собрался веселиться всю ночь, такое объявление будет сродни явке с повинной. А вечеринка вряд ли состоится. Но что если вдруг найдутся любители дневных гулянок? В таком случае придется повесить в подъезде листок с текстом что-то вроде "будем танцевать танго с друзьями в среду с 15 до 18". Или "в четверг после обеда выпиваю с армейским приятелем. Возможно, с 17 до 19 будем петь песни или драться". Тогда закон будет соблюден.

Если серьезно, то скорее всего придется предупреждать и о том, что ребенок поступил в музыкальную школу. И что в урочное время будет радовать соседей Шопеном или Чайковским.

"Инициатива направлена на повышение гарантий защиты права на комфортные условия проживания в своей квартире. В первую очередь - права на тишину. Сегодня правовые механизмы не всегда срабатывают, когда речь идет о защите граждан от соседского шума. Например, собственники жилых помещений не несут ответственности за действия тех, кому они сдали квартиру в аренду", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект повышает ответственность собственников квартир за соблюдение санитарных норм, в том числе ограничений по уровню шума. "Даже если квартира сдается в аренду, претензии можно будет предъявлять к собственнику, - пояснил он. - Инициатива делает шаг в сторону закрепления соседских прав и установления правил взаимного уважения среди жильцов в многоквартирных домах. После принятия инициативы планируется также внесение соответствующих корректив в КоАП".

Инициатива уже принята в первом чтении. Правительство направило положительный отзыв на законопроект, при этом высказав рекомендации по доработке. Например, правительственные эксперты предлагают указать срок, в течение которого собственник обязан разместить объявление о проведении шумных работ. За день? За неделю? За месяц? Надо уточнить.

Один из инициаторов проекта член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова в свое время рассказывала, что ко второму чтению планируется прописать в проекте подробный механизм фиксации нарушений, порядок работы ответственного органа, сроки и порядок реагирования нa жалобы соседей.

Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона.

"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - говорится в проекте.