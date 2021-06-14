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14.06.2021 18:32
Рубрика: Власть

Стук по объявлению

Жильцов обяжут предупреждать соседей о начале ремонта в квартире или предстоящих шумных вечеринках
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8480)
Правительство России поддержало законопроект, усиливающий соседские права. По сути, вводится повышенная ответственность для хозяев квартир за все, что происходит в их стенах и досаждает соседям. Будь то потоп или пьяный шум. Если же гражданин решит провести громкий ремонт, то будет обязан заранее оповестить об этом соседей. А повышенная ответственность заключается в том, что, кто бы ни шумел - арендаторы или гости - отвечать придется хозяину.
Так будет: он вспомнил, что не повесил объявление о сыне-трубаче. Фото: iStock Так будет: он вспомнил, что не повесил объявление о сыне-трубаче. Фото: iStock
Так будет: он вспомнил, что не повесил объявление о сыне-трубаче. Фото: iStock

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс. Закон предлагается дополнить новой статьей. Всего одной, зато какой! Само название ласкает слух: "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Любой, кто долгими мучительными месяцами страдал от грохота перфоратора за стеной, согласится, что данной статьи нам очень не хватало.

Фото: Gettyimages
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По крайней мере теперь никакая соседская дрель не завизжит неожиданно для нас. Мы будем предупреждены, а значит, морально готовы.

Согласно проекту, перед началом ремонта граждане обязаны уведомить соседей о предстоящем грохоте. В том числе сообщить о сроке запланированных работ. Для этого надо будет развесить объявления в общедоступных местах: на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Любопытно, что если трактовать норму буквально, то придется объявлять и о предстоящих вечеринках с жаркими танцами. Как сказано в проекте, жильцы обязаны уведомлять соседей "в случае необходимости выполнения ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан".

Если ребенок поступил в музыкальную школу, придется развесить во дворе объявления, что в такие-то часы он будет радовать соседей Чайковским

Домашняя дискотека как раз одно из таких мероприятий. Конечно, закон запрещает шуметь по ночам и вечерам. Так что если кто-то собрался веселиться всю ночь, такое объявление будет сродни явке с повинной. А вечеринка вряд ли состоится. Но что если вдруг найдутся любители дневных гулянок? В таком случае придется повесить в подъезде листок с текстом что-то вроде "будем танцевать танго с друзьями в среду с 15 до 18". Или "в четверг после обеда выпиваю с армейским приятелем. Возможно, с 17 до 19 будем петь песни или драться". Тогда закон будет соблюден.

Если серьезно, то скорее всего придется предупреждать и о том, что ребенок поступил в музыкальную школу. И что в урочное время будет радовать соседей Шопеном или Чайковским.

"Инициатива направлена на повышение гарантий защиты права на комфортные условия проживания в своей квартире. В первую очередь - права на тишину. Сегодня правовые механизмы не всегда срабатывают, когда речь идет о защите граждан от соседского шума. Например, собственники жилых помещений не несут ответственности за действия тех, кому они сдали квартиру в аренду", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект повышает ответственность собственников квартир за соблюдение санитарных норм, в том числе ограничений по уровню шума. "Даже если квартира сдается в аренду, претензии можно будет предъявлять к собственнику, - пояснил он. - Инициатива делает шаг в сторону закрепления соседских прав и установления правил взаимного уважения среди жильцов в многоквартирных домах. После принятия инициативы планируется также внесение соответствующих корректив в КоАП".

Фото: Россельхознадзор по Ростовской области
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Инициатива уже принята в первом чтении. Правительство направило положительный отзыв на законопроект, при этом высказав рекомендации по доработке. Например, правительственные эксперты предлагают указать срок, в течение которого собственник обязан разместить объявление о проведении шумных работ. За день? За неделю? За месяц? Надо уточнить.

Один из инициаторов проекта член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова в свое время рассказывала, что ко второму чтению планируется прописать в проекте подробный механизм фиксации нарушений, порядок работы ответственного органа, сроки и порядок реагирования нa жалобы соседей.

Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона.

"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - говорится в проекте.

Власть Право Жилищное право Правительство

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