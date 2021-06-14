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14.06.2021 20:45
Рубрика: Культура

Жюри "Особого взгляда" возглавит Андреа Арнольд

Текст: Валерий Кузнецов
Каннский фестиваль объявил состав жюри второго по значению конкурса - "Особый взгляд".
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

Его возглавит режиссер Андреа Арнольд из Великобритании, в ее команде режиссер, сценарист и продюсер Муня Меддур из Алжира, французская актриса Эльза Зильберштейн, режиссер и продюсер Даниэль Бурман (Аргентина) и актер и режиссер Михаэль Ковино (США).

Фото: Кинопоиск
Каннский фестиваль пройдет, но как - все еще неизвестно

Андреа Арнольд известна по фильмам "Жилой комплекс "Ред роуд" и "Аквариум", участвовавшим в Каннском фестивале и получившим Призы жюри. Свой третий Приз жюри она получила за картину "Американская милашка". Сейчас она работает над новым проектом "Птица".

Муния Меддур родилась в Москве, выросла и училась в Алжире и Франции, сначала журналистике, затем кинематографическим профессиям. Два года назад участвовала в "Особом взгляде" Каннского фестиваля с дебютным фильмом "Лапочка".

Эльза Зильберштейн впервые прославилась в фильме Мориса Пиала "Ван Гог", играла в таких известных картинах, как "Фаринелли" Жерара Корбо, "Лотрек" Роже Планшона, "Модильяни" Майка Дэвиса. Снималась у Клода Лелуша и Филиппа Клоделя.

У Даниэля Бурмана в фильмографии 22 режиссерских и более 25 продюсерских работ, получавших призы в Берлине, в Венеции, на фестивалях Трайбека и Санденс. Среди его картин "Все стюардессы попадают на небеса", "Прерванные объятия", "Секрет счастья.

Майкл Ковино впервые участвовал в "Особом взгляде" Каннского фестиваля с фильмом 2018 года "Восхождение", позднее участвовал во многих европейских и американских фестивалях, был номинирован на приз Джона Кассаветиса в 2017 году.

Напомним, что в конкурсе этой программы участвует российская картина "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко. Отборщики "Особого взгляда" особо отмечают тот факт, что в нем ровно половина картин принадлежит режиссерам-женщинам - вожделенный паритет наконец достигнут. В жюри, как мы видим, весы качнулись в обратную сторону: здесь женщинам принадлежит подавляющее большинство. К чему все это приведет - покажет время.

Культура Кино и ТВ 74-й Каннский кинофестиваль

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