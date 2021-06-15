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15.06.2021 06:00
Рубрика: Происшествия

172 процента в год: В ЦБ сообщили о мошеннических схемах на Юге России

Текст: Руслан Мельников
На Юге России нелегальные участники финансового рынка используют характерные схемы, которые набирают популярность. О них рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Увеличилось количество так называемых "черных кредиторов", - рассказала она, - которые могут быть представлены псевдолизинговыми компаниями. Такая схема появилась относительно недавно". Компания, которая позиционирует себя как лизинговая, на самом деле предлагает заем под залог, например, автомобиля.

Фото: iStock
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"Машина покупается по заниженной цене, одновременно заключается договор обратного лизинга", - пояснила Алла Храпунова. В результате клиент берет в лизинг свое же авто. И в итоге переплачивает значительную сумму, которая, по сути, представляет собой проценты по займу.

Также на юге работают лжеломбарды, которые скрываются под вывеской комиссионных магазинов. Но на самом деле, предоставляют займы под залог движимого имущества. Кроме того, в регионе активно проявляют себя финансовые пирамиды. Причем, зачастую они действуют в интернете и нередко бывают зарегистрированы за пределами региона.

Вообще, специалисты отмечают, что во время пандемии много мошеннических схем переместилось в виртуальное пространство. "В Северо-Кавказском федеральном округе мы тоже фиксируем высокую активность интернет-проектов, - отмечает Алла Храпунова. - Они работают анонимно и выявить их контактные данные довольно сложно. Переписку с клиентами представители таких ресурсов ведут в чате или мессенджере. И даже если поступает входящий звонок, потом невозможно перезвонить по этому номеру".

Мошенники с таких сайтов призывают вкладывать деньги в криптовалюту, фьючерсы или зарабатывать на форексе. Причем клиент может даже видеть на мониторе картинку с графиками, но реальные операции при этом не проводятся. "Встречаются также призывы вкладывать деньги в совершенно неизвестную криптовалюту, без каких бы то ни было подтверждений, что клиент становится ее владельцем", - сообщила Алла Храпунова.

Фото: iStock
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И привела примеры работы таких организаций - "нелегалов": "Одна крупная псевдолизинговая компания действует уже не только на Юге России - в Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Саратове". На сайте компании предлагается вложить деньги под 21 процент годовых. При этом у нее отсутствует лицензия Банка России. "Клиенты, побывавшие в офисе, жалуются, что там специально создается шумная атмосфера, в которой нельзя спокойно и вдумчиво прочитать условия договора. Это, кстати, одно из отличий нелегальных участников рынка финансовых услуг", - предупреждает представитель ЦБ.

Еще одна сомнительная компания зарегистрирована в Дагестане, но действует по всей стране, обещая доходность в размере 172 процентов годовых. При этом с помощью подарков клиентов мотивируют привлекать друзей. Организаторы бизнеса позиционируют себя как инвестиционная платформа, вкладывающая средства в технику, венчурные фонды, ценные бумаги, валюту и криптовалюту. Но несмотря на столь широкий спектр деятельности, у них тоже нет лицензии Банка России.

А в Ростовской области, например, работает сомнительный потребительский кооператив. Кстати, в последнее время форма потребкооператива или потребительского общества довольно активно применяется злоумышленниками, поскольку подобные организации неподнадзорны Банку России.

Фото: iStock
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Еще один раскрученный проект на Юге России - это маркетплейс с организованной интернет-площадкой, на которой клиентам предлагается инвестировать в программы компаний-партнеров и в криптовалюты. "Примечательно, что организаторы этого проекта воспользовались помощью специалистов, которые когда-то занимались продвижением печально известного проекта "Кэшбери", - замечает Алла Храпунова.

Тут есть один нюанс. С момента выявления признаков нелегальной деятельности до закрытия компании проходит какое-то время. В Банке России обнародовали самые распространенные схемы, чтобы предупредить граждан.

Происшествия Преступления Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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