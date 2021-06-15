Используя ДНК всех видов арбузов, ученые выяснили, что они, вероятно, произошли от предков диких культур в Северо-Восточной Африке. Ранее арбузы относили к той же категории, что и южноафриканскую лимонную дыню. Однако оказалось, что ближайшим родственником одомашненных арбузов является их суданский вид с беловатой мякотью, известный науке как дыня Кордофан. Эти данные согласуются с недавно интерпретированными рисунками египетских гробниц, которые предполагают, что арбуз могли употреблять в качестве десерта в долине Нила более 4000 лет назад.

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