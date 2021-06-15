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15.06.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

Бортников рассказал о методах вербовки террористами молодежи

Текст: Иван Егоров
Национальный антитеррористический комитет обсудил во вторник в Москве тему радикализации молодежи, а также противодействия идеологии терроризма в молодежной среде.

"Результаты анализа обстановки свидетельствуют о сохранении угроз связанных деятельностью международных террористических организаций по распространению среди молодых людей идеологии терроризма и вербовки их в свои ряды", - заявил открывая заседания НАК в Москве председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Фото: ФСБ
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Такое вовлечение молодежи в террористическую деятельность, по его словам, идет в основном через интернет.

В этой связи он отметил важность актуализации информационных материалов противодействия террористической идеологи. По словам Бортникова, такие материалы должны быть наглядны и убедительны, а главное понятны для восприятия подростками и молодыми людьми. Также директор ФСБ нацелил всех участников заседания НАК на индивидуальную работу с подростками попавшими под влияние радикальных идей. Во время заседания также была подчеркнута опасность влияния на учащихся школ, колледжей и вузов радикальных идей, которые оправдывают нападения на учеников и преподавателей и в том числе - массовые убийства.

О состоянии работы по профилактике террористических проявлений в учебных заведениях и молодежной среде и планах активизации этой деятельности сообщили руководители Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Росмолодежи.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, по итогам заседания был выработан комплекс мер, направленных на совершенствование организации работы с молодежью федеральными и региональными органами власти. А также повышение эффективности деятельности антитеррористических комиссий.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ РГ-Видео

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