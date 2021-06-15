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15.06.2021 22:08
Рубрика: В мире

Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня

Текст: Максим Макарычев

Десятки тысяч британских граждан, проживающих во Франции и трех других европейских странах, рискуют потерять доступ к услугам местного здравоохранения, трудоустройство, а также другие права и льготы, если они не подадут заявление на продление проживания в них до 30 июня. "Британцы в Европе", группа, созданная для защиты прав примерно 1,2 миллиона британских граждан, проживающих в Старом Свете, призвала власти Франции, Латвии, Люксембурга и Мальты продлить срок подачи подобных заявлений до 30 октября, как это сделали Нидерланды.

Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP
ЕС и Лондон уладили все формальности по Brexit

По словам соучредителя группы Джейн Голдинг, юриста, проживающей в Германии, которую цитирует Guardian, в противном случае это повлияет на доступ к здравоохранению, пенсиям, аренде собственности, возможности получить ипотеку, и "все те же проблемы, с которыми сталкиваются граждане ЕС, проживающие в Великобритании". Наибольшее количество британских граждан, уязвимых к потере прав, находится во Франции, где, по данным британского посольства, 135 тысяч британцев подали заявки на получение вида на жительство после Brexit из из официально зарегистрированных 148 300 человек. В Париже и Лондоне признают, что, поскольку Франция не требует регистрации от граждан ЕС, реальное количество британцев, проживающих в Пятой Республике, может быть намного выше.

До Brexit британские граждане автоматически имели право жить, работать, учиться и выходить на пенсию в другом государстве-члене ЕС. Но эти права на свободное передвижение и другие права и льготы были отменены в результате соглашения по Brexit, заключенной Даунинг-стрит с Брюсселем, и теперь британцы, которые до 31 декабря 2020 года проживали в некоторых странах-членах ЕС на законных основаниях, должны официально подать заявку на свой новый статус.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Франция Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

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