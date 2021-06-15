Бухгалтер МИД получила 5 лет колонии за растрату миллиона долларов

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил к 5 годам колонии эксперта валютно-финансового департамента МИД России Наталью Агальцову.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, суд признал Агальцову виновной в растрате 1 млн долларов. Осужденной, которая находилась под подпиской о невыезде, изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда.

По словам пресс-секретаря суда, гражданский иск МИД России удовлетворен частично: в размере 67 млн 461 тысячи рублей. По данным следствия, женщина вынесла из здания МИД 1 млн долларов наличными, когда проводила их инкассацию. В свою очередь эти деньги поступили в МИД диппочтой за консульские услуги от Ирана.