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15.06.2021 21:31
Рубрика: Общество

Полису не поздоровилось

Бумажный медицинский полис будет не нужен с 2022 года
Текст: Елена Манукиян, Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Носить с собой бумажный полис ОМС в поликлинику больше не потребуется, уже в 2022 году бесплатную помощь без него окажут в любой государственной медицинской организации. К этому времени вся информация о застрахованных гражданах будет храниться в электронном виде в единой информационной системе обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом говорится в новых правилах, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Из этого документа следует, что вместо бумажного полиса россияне получат уникальный номер реестровой записи от его цифрового аналога, который сформирован в единой информационной системе ОМС. То есть, по сути, полис останется, но физического носителя у него не будет. Хранить его граждане смогут в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг или даже в смартфоне в виде qr-кода, например. Однако предъявлять вместо него нужно будет обычный паспорт.

Фото: iStock
Лечение в федеральных клиниках станет доступнее

"После того, как полисы ОМС будут интегрированы в единую государственную систему ОМС, в поликлинике достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность", - пояснили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. "Получается, что в единой информационной системе будет заложен номер полиса ОМС, а значит и страховая принадлежность человека. По номеру цифрового полиса медицинские организации, у которых заключен договор со страховыми компаниями, смогут выставить счет на оплату медицинской помощи в территориальный фонд ОМС", - говорит эксперт Сергей Шкитин.

Переход на документы в цифровой форме в сфере ОМС позволит сэкономить много времени и сил не только гражданам, но и всем организациям, вовлеченным в оказание услуг ОМС, считают в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Ведь цифровой полис не только оформить, но и получить гораздо проще. Это легко сделать, не выходя из дома, через портал госуслуг. Так, женщина может заказать его на новорожденного ребенка прямо из роддома.

Впрочем, в Минздраве обратили внимание, что бумажный полис еще некоторое время будет использоваться наряду с цифровым. Он может потребоваться, например, в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию. Запускаться она будет поэтапно и в полную мощность заработает в 2022 году. На ее развертывание выделено 2,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей в 2020 году и 1,8 млрд рублей в 2021 году, уточнили в ведомстве.

Основными пользователями информационной системы будут ФФОМС, Минздрав, а также подведомственные им организации.

Одновременно для информирования граждан о бесплатной медицинской помощи будет запущен новый портал.

Общество Здоровье Реформа системы медицинского страхования

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