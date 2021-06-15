Банк России намерен распространить "период охлаждения", действующий в страховании, на другие финансовые продукты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

"Период охлаждения" - возможность вернуть деньги за большинство полисов добровольного страхования без объяснения причин в течение 14 дней, точно так же, как в магазин можно сдать обувь, которая не подошла по размеру. Эта опция была введена с начала 2018 года для борьбы с навязыванием страховок банками, которые получают большие комиссии за их продажи от страховщиков.

В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, защищающий граждан от навязывания дополнительных платных услуг при выдаче потребительских кредитов - эта проблема все еще актуальна, поясняет представитель Банка России. Законопроект, разработанный при активном участии Банка России, разрешает заемщику в течение 14 календарных дней отказаться от любой навязанной при получении кредита или займа услуги (юридическое сопровождение, консультации и т.д.) и вернуть обратно уплаченные за нее деньги.

Возможно, этот принцип будет так или иначе распространен и на сложные финансовые продукты.

Класс розничных инвесторов - почти 13 млн человек - сформировался очень быстро, большинство из них только начинают свой путь на фондовом рынке, и нужно обеспечить защиту их прав, сказала Набиуллина. "К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно, я должна это признать. Людям предлагали сложные, можно сказать, "мутные" продукты, пользуясь которыми люди легко могли потерять не только доход, но даже и часть вложенных средств", - подчеркнула она.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в январе оценивал в 600 млрд рублей объем "мутных" финансовых продуктов на руках у граждан. Прежде всего это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки. Как правило, доход по структурным облигациям привязан к набору акций, и если котировки одной из них упадут ниже определенного уровня, он не выплачивается. "При этом акции подобраны таким образом, что при любом экономическом сценарии одна из акций должна упасть… То есть структура нацелена на невыплату купона", - подчеркивал Швецов. "Такие структурные продукты выпускаются на срок до пяти лет, и даже с учетом инфляции в 4% в год, мы получаем снижение стоимости инвестиций как минимум на 20%", - говорил он.

Граждане смогут вернуть деньги за навязанную к кредиту или займу услугу, точно так же, как за обувь или одежду неподходящего размера

В декабре 2020 года Набиуллина попросила банки приостановить продажи таких продуктов. Подписанный на прошлой неделе закон их прямо ограничил до начала обязательного тестирования граждан на понимание рисков, этот же закон разрешил Банку России вводить правила продаж, чтобы клиенты точно понимали, что они покупают. За грубое нарушение правил ЦБ сможет предписать финансовой организации выкупить уже проданные "вредные" продукты у клиентов.

Помимо правил продаж, нужен "сквозной период охлаждения", сказала Эльвира Набиуллина. "Чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги... Мы будем здесь продолжать, можно так сказать, закручивать гайки, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него сейчас денег недобросовестным образом", - пообещала она.