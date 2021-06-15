ЦБ: Все крупнейшие банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП

Все 12 системно значимых банков должны к 1 июля подключиться к сервису расчетов за товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Сейчас подключено 10 системно значимых банков. "Мы рассчитываем, что отстающие смогут выдержать сроки", - сказала Набиуллина.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что считает правильным, чтобы крупнейшие банки подключились к сервисам СБП досрочно - уже к 1 июля.

Согласно текущим требованиям Банка России, системно значимые банки должны организовать поддержку платежей в пользу юридических лиц через СБП к 1 октября. В СБП такие платежи производятся через считывание QR-кода на товаре или на кассе, либо через мгновенный счет на мобильном устройстве при заказе в интернет-магазине.

Для малого бизнеса, как объявил президент, все затраты на прием платежей через СБП до конца года будут возмещены из бюджета.

В списке банков, поддерживающих платежи по QR-кодам, нет только двух системно значимых банков - Сбербанка и Совкомбанка, в рамках СБП они пока обеспечивают только переводы физлиц друг другу.