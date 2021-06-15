Некоторые виды комаров могут стать причиной инфекционных и паразитарных болезней. Малярию и другие опасные инфекции можно подцепить всего-навсего от укуса крошечного насекомого. В Роспотребнадзоре рассказали, откуда исходит угроза и как ее избежать.

Чем опасны комары

Разных видов комаров у нас море - более 100 видов и подвидов, относящихся к 8 родам. Опасны далеко не все - эпидемиологическое значение имеют представители родов Anopheles, Culiseta, Aedes, Culex и Coquillettidia.

Но, понятно, отличить, какой именно комар тебя укусил и насколько высок риск заболеть, неспециалисту невозможно.

А заболеть можно очень неприятными недугами - в нашей стране комары могут стать причиной туляремии и, потенциально, сибирской язвы, малярийного плазмодия и других заболеваний.

"Эндемичные для России заболевания, переносчиками которых являются комары: туляремия, дирофиляриозы, лихорадка Западного Нила (ЛЗН), лихорадки, вызываемые вирусами группы Калифорнийского энцефалита (лихорадки Инко, Тягиня, Хатанга), а также лихорадки Батаи, Синдбис и другие", - говорят в Роспотребнадзоре.

Есть еще угроза: даже если некая инфекция неэндемична для России, ее могут завезти к нам, например, туристы, заболевшие в зарубежной поездке, или больные животные.

В каких регионах нужно бояться комаров

1 Малярия - эндемичная инфекция для Африки, Азии, Индии, стран Тихоокеанского бассейна, Южной Америки. У нас местная передача возможна в Центральном регионе и в Западной Сибири, в предгорьях Большого Кавказа, в Дагестане, Поволжье, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и на Черноморском побережье Кавказа.

"Малярийные комары могут прилетать "зайцами" в самолетах и уже в России стать источником так называемой "аэродромной малярии". Поэтому по правилам ВОЗ воздушные суда обрабатывают дезинсекционными средствами.

2 Вирусы чикунгунья, Денге, Зика циркулируют в зонах тропического и субтропического климата. В Россию их завозят туристы, возвращающиеся из Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, с Карибских островов, из Центральной Америки, Африки, Индонезии, лихорадку Зика также привозят из Америки. Некоторые виды комаров, обитающие на побережье Черного моря и в Краснодарском крае, могут стать переносчиками этих инфекций.

3 Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) массово регистрируется в России с 1999 года. Сегодня ее возбудитель зафиксирован уже в 62 регионах страны. Главный источник - водоплавающие птицы. Заражение происходит, если комар сначала укусит больное животное , а затем - человека. Поэтому больше всего случаев фиксируют в пик комариного сезона: на юге - с июня по сентябрь, на севере - в июле. Из тропиков заразу можно привезти в любое время.

Что делать для защиты

Малярийные комары (род Anopheles) размножаются в пресной воде, достаточно даже небольших временных емкостей, собирающих воду для полива, не говоря уже о лужах и канавах, прибрежных зонах прудов.

Завозные виды комаров могут размножаться даже в городе - в старых автомобильных покрышках, поддонах цветочных горшков и даже в дуплах деревьев. Жители многоэтажек знают: если в подвале сыро, в доме будут комары.

Отсюда главное средство защиты - следить, чтобы подвалы были сухими, а на даче - собирать и хранить воду в закрытых емкостях. Прививкой можно защититься от туляремии, желтой лихорадки, Денге и японского энцефалита - ее нужно сделать, выезжая в эндемичные страны.

Наконец, не надо пренебрегать самыми простыми средствами: противомоскитными сетками на окнах (только сделать это так, чтобы не пострадали дети). Конечно, помогает применение всевозможных репеллентов.

Мнение

Виктор Малеев, советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН:

- Из-за потепления климата ареалы обитания кровососущих насекомых постоянно расширяются, их границы отодвигаются на север. И сегодня в наших прохладных краях можно обнаружить виды насекомых, тех же комаров, которые еще несколько лет назад в России не встречались.

Пока более актуальной для нашей страны остается угроза клещевого энцефалита - клещи, которые переносят эту опасную инфекцию и несколько других, также довольно тяжелых, встречаются во многих регионах. Но и случаи заболевания инфекциями, переносимыми комарами, - сегодня совсем не редкость.

Например, были случаи лихорадки Западного Нила в Воронеже и Краснодаре, хотя ранее она встречалась в более южных регионах. На юге Сибири тоже были такие случаи, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади. Может эта инфекция появиться и в центральных регионах европейской части России.

Для профилактики нужно уничтожать скопления комаров вблизи жилых помещений и водных резервуаров. В период вспышки лихорадки Западного Нила в Волгоградской области проводили антикомариную обработку подвалов домов.

Совет

Екатерина Матанцева, генеральный директор компании по производству органической косметики:

- На упаковке любого синтетического репеллента вы найдете предупреждение: его нельзя применять беременным и кормящим женщинам, людям с кожными заболеваниями и повышенной чувствительностью к химическим веществам. Такие компоненты, как диэтилтолуамид (ДЭТА) и диметилфталат могут негативно влиять на нервную и эндокринную системы. Этилбутилацетиламинопропионат - компонент, который стали применять не так давно. Он считается малотоксичным, и все же средства на его основе не стоит наносить на кожу детей до года. Лучше обойтись без токсичной химии. В составе эфирных масел некоторых растений есть вещества со свойствами репеллентов. Назову самые распространенные: это эфирное масло цитронеллы, гвоздики (которое к тому же защищает и от пылевых клещей). Эффективна смесь масел гвоздики, герани и тимьяна. А комбинация масел гвоздики и лаванды, как показали исследования, защищает еще и от собачьего клеща. Можно пользоваться также маслами лемонграсса, базилика, эвкалипта лимонного.