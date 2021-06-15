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15.06.2021 22:39
Рубрика: Культура

Выхожу один я на Бродвей

Что нам готовятся показать в новом проекте "Большой мюзикл"
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 131(8482)
"Мюзиклы - это лучшая часть жизни", - сказал тенор Павел Стукалов на записи нового проекта "Большой мюзикл" канала "Россия-Культура". Съемки проходят в Москве - начались 7 июня, закончатся 25-го. Обозреватель "РГ" специально съездила на киностудию "Мосфильм", где они проходят, и убедилась: с этой фразой артиста согласны все присутствующие. Более того, рискнет предположить, что и телезрители к ней присоединятся. Премьера шоу планируется уже в новом сезоне, а это означает, что мы его увидим осенью.
Ария Фантины из мюзикла "Отверженные" в исполнении Юлии Дякиной способна разжалобить каждого, кто ее услышит. Но жюри проекта оценивает выступление со всей строгостью. Фото: Вадим Шульц Ария Фантины из мюзикла "Отверженные" в исполнении Юлии Дякиной способна разжалобить каждого, кто ее услышит. Но жюри проекта оценивает выступление со всей строгостью. Фото: Вадим Шульц
Ария Фантины из мюзикла "Отверженные" в исполнении Юлии Дякиной способна разжалобить каждого, кто ее услышит. Но жюри проекта оценивает выступление со всей строгостью. Фото: Вадим Шульц

Вслед за успешными отечественными оригинальными проектами "Большая опера" и "Большой балет", канал "Россия-Культура" решился на следующий шаг. Слово "решился" - оттого, что в запуске телешоу, посвященного мюзиклам, есть определенный риск. Не всегда мюзикл ассоциируется с серьезным жанром, да и с нашей страной. Однако канал, делая такое шоу, словно подтверждает, что в России любят мюзикл, поставлено много интересных и самобытных спектаклей и появилось не одно поколение "синтетических артистов", в равной степени владеющих драматическим или комедийным дарованием и демонстрирующих прекрасную хореографию и вокальные данные.

Фото: youtube.com
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Об этом же на записи программы сказал один из членов жюри Януш Юзефович - польский режиссер, хореограф и актер. Януш - постановщик мюзикла "Метро", имевшего огромный успех в нашей стране. Премьера спектакля состоялась в 1991 году в Варшаве, затем его увидели на Бродвее и во Франции. А в России постановка завоевала две "Золотые маски". Потом были мюзиклы "Иствикские ведьмы", "Ромео и Джульетта", "Питер Пэн" и другие проекты. Януш продемонстрировал взгляд на то, как выглядит сегодня российский мюзикл с международной точки зрения. И коллеги по жюри его в этом поддержали. Что понравилось в их оценках - они не "поливали" никого из десятерых участников шоу хвалебной патокой, как часто случается в подобных шоу, а на должном профессиональном уровне разбирали номера. Украшение жюри - Лариса Долина. Для нее мюзикл - жанр не в меньшей степени родной, чем джаз и эстрада. В свое время она исполнила главную женскую роль в рок-опере "Джордано" на музыку Лоры Квинт, затем в мюзикле Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж". Ее роль Мамы Мортон в мюзикле "Чикаго" - незабываема.

Теона Контридзе - грузинская и российская джазовая певица и музыкант - также в жюри. Солистка российской версии мюзикла "Метро". В 1999 году создала джаз-коллектив, выступала с такими звездами, как Брайан Ферри, Горан Брегович, Эрос Рамаззотти и другими. Четвертый член жюри в каждой программе будет меняться. Это будут известные театральные режиссеры, имеющие опыт работы с мюзиклами.

Ведущие "Большого мюзикла" Мария Ситтель и Сергей Епишев. А имена многих участников шоу хорошо известны любителям мюзиклов. Это Александр Бабик, Екатерина Бусыгина, Юлия Дякина, Юлия Иванющенко, Александр Казьмин,

Игорь Кроль, Павел Левкин, Виктория Саленкова, Юлия Чуракова и уже названный выше Павел Стукалов. Художественный руководитель программы - неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Режиссеры Анна Шевчук, Игорь Теплов, хореографы Софья Гайдукова и Светлана Хоружина, преподаватель по вокалу Асет Самраилова, художник по костюмам Виктория Севрюкова. А также - дирижеры Евгений Загот, Петр Востоков и Сергей Дурыгин.

Конкурсанты примеряют на себя образы киногероев, исполняют партии из оперетт и мюзиклов, представляют произвольную программу, а также выступают в дуэтах со звездами. Завершается шоу гала-концертом.

Александр Казьмин исполняет знаменитую арию SOS d’un terrien en détresse на французском языке. Его герой, словно из фильма "Джокер". Фото: Вадим Шульц
Прямая речь

Непереводимая игра слов Робина Гуда

Мюзиклы - это значит часть вашей жизни, вы давно этим занимаетесь. Что для вас появление такого телешоу?

Фото: Юрий Богомаз / Театр "Приют комедианта"
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Алексей Франдетти, художественный руководитель шоу "Большой мюзикл": Во-первых, мне очень радостно, что эту идею - сделать телешоу, посвященное легкому жанру, поддержал канал. Причем не только идейно, но и финансово, и организационно - бросил все силы, чтобы сделать качественное шоу. Понятно, что аналогов такого шоу не было на российском телевидении никогда. Безусловно, есть шоу, посвященные мюзиклам - в Британии и в Нидерландах но там все-таки несколько другой формат. В Нидерландах шоу называется Op zoek naar Joseph (Looking for Joseph) в нем ищут исполнителя под конкретный спектакль. А в Британии - Any dream will do/ How do you solve a problem like Maria?- шоу как "Танцы со звездами": непрофессионалы играют в артистов мюзикла. У нас все-таки очень важно то, что мы представляем мюзикл в сильном профессиональном срезе. Именно с уже состоявшимися артистами, которые понимают, кто тоньше чувствует жанр, кто чем владеет и так далее. Мне кажется, это очень большая помощь, серьезный вклад в популяризацию жанра мюзикла. И скажу, что с моими взрослыми коллегами, такими, как Лика Рулла, мы мечтали о таком шоу еще лет 10 назад. Так что приятно, что канал "Культура" откликнулся.

Вы могли бы в этом шоу важно сидеть в статусе худрука, но нет - взяли в руки микрофон и сами в кадре находитесь с участниками.

Алексей Франдетти: Это называется kiss and cry (термин пришел из фигурного катания, так на сленге называется зона, где спортсмены ждут своих оценок. - Прим. С.А.) . Участники шоу сами приходят ко мне после выступления. Мы с ними обсуждаем их эмоции, их номера. Это можно сравнить, например, с тем, когда уважаемый мною Илья Авербух сидит на скамейке, вместе с фигуристами, потому что он сам непосредственно представляет номера и программы. Здесь то же самое. Практически все участники - это артисты, с которыми я работал, кто-то - мои студенты, выпускники. Поэтому я за всех очень болею. И кроме того, они приходят ко мне как к психологу. А просто так "важно сидеть" мне неинтересно.

Почему некоторые участники шоу поют на иностранных языках, а не все арии на русском?

Алексей Франдетти: Скажем, в проекте "Большая опера" тоже не все арии пелись на русском языке. Иногда ария более выразительно звучит на языке оригинала. В пример можно поставить французский мюзикл, который на родном языке звучит более выразительно, чем по-русски. У нас есть персонажи французских мюзиклов - Джокер, Сальери, Робин Гуд в исполнении Александра Казьмина, Павла Левкина, Павла Стукалова. Если бы мы переводили Робина Гуда напрямую, это была бы тарабарщина. А так получилось художественное произведение.

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