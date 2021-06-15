Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса

Прививка от коронавируса не является стопроцентной защитой от инфицирования, однако она способна снизить тяжесть заболевания. Об этом в эфире RT рассказал главврач московской ГКБ № 40 ("Коммунарка") Денис Проценко.

"Идея вакцинации не в том, чтобы предотвратить инфицирование, - сказал Денис Проценко. - Вакцинация позволяет вам выработать антитела, которые быстро будут подавлять вирус". В этом и есть отличие антител, полученных при вакцинации - организм готов не предотвратить, а сделать течение заболевания легче.

Как свидетельствует практика "Коммунарки", за последние полтора года в больницу поступило 32 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом, и лишь двое из них ранее проходили вакцинацию. В большинстве случаев вакцинация обеспечивает легкое течение заболевания, которое не требует госпитализации.