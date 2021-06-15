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Для эксклюзивных функций iOS 15 потребуется новый iPhone

Текст:   Виктория Чернышева
15.06.2021,  
18:13
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В iOS 15 появятся функции, которые будут работать только на новых iPhone - оснащенных чипом А12 и более новыми версиями. Они будут доступны на iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE, iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщил портал 9to5mac.

О новшествах обновленной операционной системы было заявлено на конференции разработчиков WWDC21. Во время презентации стало известно, что iOS 15 будут поддерживать модели, начиная с iPhone 6S. Однако новые смартфоны получат более широкие возможности.

Что именно вошло в список избранных функций? Это пространственное аудио и портретный режим в FaceTime, благодаря которому во время звонка можно будет размыть фон.

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На "Картах" появится интерактивный 3D-глобус с большей детализацией горных участков, пустынь, океанов и многого другого. Также в этом приложении будет работать пошаговая навигация в дополненной реальности.

На фотографиях и скриншотах можно будет копировать тексты, а также распознавать объекты (например, достопримечательности, растения, животные и так далее) для получения дополнительной информации.

В приложении "Погода" появятся новые анимированные фоны, которые более точно покажут положение Солнца, облака, осадки и прочее.

Также на устройствах будет более точная обработка аудио, в "Кошельке" появятся цифровые ключи, а 5G получит приоритет над сетями Wi-Fi.

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