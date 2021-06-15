Больше половины россиян не хотели бы иметь собственный бизнес, зато надеются, что предпринимателями станут их дети или внуки, показал совместный опрос PwC и Фонда "Общественное мнение" (инФОМ).

Почти половина россиян убеждены в том, что бизнесмены в России оказывают большое влияние на жизнь в стране. Пессимистов 24 процента, а 14 процентов вообще не видят этого влияния. "Скорее хорошо" относятся к предпринимателям 76 процентов россиян, при этом 45 процентов полагают, что лет 10 - 15 назад отношение к бизнесменам было хуже.

"Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым, - отметил Игорь Лотаков, управляющий партнер в России и странах Евразии, PwC. - Немало пищи для ума также подарили ответы на вопросы о взаимодействии государства и бизнеса. За сокращение налогов с бизнеса высказался 41 процент опрошенных".

Оставить все как есть предлагают 33 процента опрошенных, нашлись и те, кто считает нужным повысить налоги (11 процентов). В целом условия для ведения бизнеса в России опрошенные считают скорее неблагоприятными, чем благоприятными (49 процентов против 37), и 44 процента полагают, что в последние годы они скорее ухудшаются (противоположного мнения придерживаются все те же 37 процентов). Однако почти в такой же пропорции люди "скорее верят" в улучшение условий для работы бизнесменов в предстоящие годы.

Число тех, кто ратует за усиление регулирования бизнеса государством, вдвое превышает число сторонников противоположного мнения (52 и 25 процентов соответственно). Как отмечают в PwC, за этим, вероятно, стоит стремление россиян облегчить жизнь малому бизнесу. В том, что именно ему, а не крупному бизнесу следует оказывать государственную поддержку, не сомневаются три четверти опрошенных (за крупный бизнес "заступились" лишь 13 процентов). Больше половины констатируют, что малому бизнесу не удается справляться с трудностями, вызванными пандемией. Почти консенсус наблюдается при ответе на вопрос, нужна ли малому бизнесу дополнительная поддержка: 89 процентов говорят "да".

Решающими факторами для выбора пути предпринимателя для россиян стали возможность заниматься делом, которое действительно нравится, желание иметь более высокий доход и независимость от других . Об этом свидетельствуют результаты опроса всероссийского проекта "Голос Бизнеса" (исследовательская B2B-платформа Аналитического центра НАФИ). Также среди причин решения открыть свое дело -желание приносить пользу обществу. Как показал опрос, большинство представителей бизнеса (82 процента) считают, что предприниматель имеет больше возможностей для самореализации. Также опрошенные указали, что предприниматель более независим (77 процентов), чем те, кто работает по трудовому договору.