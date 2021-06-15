Эксперт объяснил, нужно ли выполнять тест на антитела перед и после прививки

Проводить ли тестирование на наличие антител к коронавирусу прежде, чем делать прививку - это вопрос желания самого человека. Согласно инструкциям Минздрава по проведению вакцинации, такие тесты не выполняются. Об этом сообщил "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Выполнение такого теста - это абсолютный выбор и желание самого человека, - пояснил Александр Горелов. - При проведении клинических исследований у добровольцев такие тесты выполнялись в обязательном порядке, чтобы подтвердить у них отсутствие антител до введения вакцины, чтобы понять, как она работает".

По рекомендациям Минздрава, не требуется выполнение теста на наличие антител ни до, ни после прививки, - подчеркнул эксперт.

"Хотя на самом деле многие проводят тестирование самостоятельно в коммерческих лабораториях, если им интересно узнать, сформировались ли у них антитела", - сказал Горелов.

Еще одна причина, по которой выполняются такие тесты - решение о возможной ревакцинации. Если уровень антител через какой-то срок после болезни или вакцинации снижается до нулевой отметки, то стоит подумать о повторной прививке, - сказал эксперт.

"Пока не решен вопрос ни о сроках ревакцинации, ни о том, должна ли она быть двукратной, или достаточно введения только одной дозы, - отметил Александр Горелов. - Это ключевой вопрос, который в настоящее время обсуждается учеными. Американские коллеги показали результаты исследования, согласно которым людям, перенесшим COVID-19, достаточно введения одной дозы вакцины для того, чтобы иммунная система "вспомнила" о коронавирусе, мобилизовалась и начала активно вырабатывать антитела. Но это пока только в отношении тех, кто болел".