Эксперт объяснил, нужно ли выполнять тест на антитела перед и после прививки

"Выполнение такого теста - это абсолютный выбор и желание самого человека, - пояснил Александр Горелов. - При проведении клинических исследований у добровольцев такие тесты выполнялись в обязательном порядке, чтобы подтвердить у них отсутствие антител до введения вакцины, чтобы понять, как она работает".
По рекомендациям Минздрава, не требуется выполнение теста на наличие антител ни до, ни после прививки, - подчеркнул эксперт.
"Хотя на самом деле многие проводят тестирование самостоятельно в коммерческих лабораториях, если им интересно узнать, сформировались ли у них антитела", - сказал Горелов.
Еще одна причина, по которой выполняются такие тесты - решение о возможной ревакцинации. Если уровень антител через какой-то срок после болезни или вакцинации снижается до нулевой отметки, то стоит подумать о повторной прививке, - сказал эксперт.
"Пока не решен вопрос ни о сроках ревакцинации, ни о том, должна ли она быть двукратной, или достаточно введения только одной дозы, - отметил Александр Горелов. - Это ключевой вопрос, который в настоящее время обсуждается учеными. Американские коллеги показали результаты исследования, согласно которым людям, перенесшим COVID-19, достаточно введения одной дозы вакцины для того, чтобы иммунная система "вспомнила" о коронавирусе, мобилизовалась и начала активно вырабатывать антитела. Но это пока только в отношении тех, кто болел".