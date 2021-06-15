Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Новости

В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации 08:31
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:27
Жара до 27 градусов будет в Москве во вторник 08:07
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика 07:42
Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске 07:32
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин 07:00
Спор о нужности медицинской маски перерос в стрельбу в Джорджии 06:40
Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили 06:31
Шеремет отреагировал на заявление Украины о газопроводе и Крыме 06:22
Две девочки сбежали из детского сада на Сахалине 06:14
Назван размер самой большой пенсии в России 05:53
Синоптики назвали дату открытия купального сезона в Москве 05:45
Названы регионы-лидеры России по уровню благосостояния семей 05:21
В Копенгагене открыли стену для пожеланий футболисту Кристиану Эриксену 04:57
В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 04:49
ГИБДД: В России с начала года в ДТП погибли почти 40 велосипедистов 04:43
В Госдуме предложили расширить список оснований для отказа в лицензии на оружие 04:28
Из-за угрозы оползней в японской Окинаве объявили эвакуацию 04:17
Подтопленные паводком чукотские села освободились от воды 04:02
В Колумбии зафиксировали максимум летальных исходов пациентов с COVID-19 03:57
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран 03:43
Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 03:34
Джонсон объявил о продлении коронавирусных ограничений до 19 июля 03:25
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в техасском Остине 03:02
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции по С-400 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Текст: Александр Гавриленко
Продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго, считает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он рассказал, как государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Со второго июня в России вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы действует плавающая, которая рассчитывается, исходя из мировых цен. Как это повлияло на рынок?

Фото: iStock
В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых

Андрей Сизов: Сейчас пошлина составляет 28 долларов за тонну, это практически в два раза меньше, чем в мае. Казалось бы, хорошая новость для аграриев. Но мировые цены растут. И есть все предпосылки, что во второй декаде июня размер плавающей пошлины также вырастет.

Механизм еженедельного перерасчета пошлины - это дополнительные риски и издержки для участников рынка. Получается, что она может меняться каждую неделю, а крупные контракты заключаются с поставкой через два месяца и более.

Но регулирование цен на сельхозпродукцию через пошлины все-таки снижает давление на цены?

Андрей Сизов: Оно не решает декларируемой задачи принципиального снижения продовольственной инфляции. Действительно, какой-то эффект есть, но крайне ограниченный.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВШЭ подсчитала экономический эффект от адресной продовольственной помощи

Мне кажется, речь может идти о нескольких десятых процента в темпах инфляции. В среднем доля сельхозпродукции в розничной цене составляет лишь несколько десятков процентов. Например, в себестоимости булки хлеба цена пшеницы составляет менее 20 процентов. И зажимать огромную и успешную отрасль ради таких небольших "выгод", мне кажется, неправильно.

И вообще, ускорение роста цен на продовольствие - это не локальная российская, а мировая тенденция. Это коснулось не только всех развивающихся рынков, но и весьма богатых стран. Например, картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого роста там не было десять лет.

То есть во многих странах остро стоит проблема продовольственной инфляции. Какие меры, на ваш взгляд, способны решить ее в России?

Андрей Сизов: С инфляцией в целом и продовольственной в том числе борется российский ЦБ в рамках своих возможностей. И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов.

Фото: РИА Новости
Минпромторг предложил реанимировать продовольственные рынки

Более важный вопрос, мне кажется, как помочь наименее обеспеченным россиянам. Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет - это денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах 200 долларов на человека. Их можно потратить только на продукты питания.

И как это можно сделать в России?

Андрей Сизов: На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Минсельхоз подсчитал, какой урожай зерна соберет Россия в этом году

Важный момент - найти простые и недорогие инструменты администрирования. Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия.

Полностью интервью главы аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика АПК Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран
Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит